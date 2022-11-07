https://sputnik-georgia.ru/20221107/vitse-spiker-parlamenta-gruzii-politicheskiy-korabl-natsdvizheniya-tonet-271999776.html

Вице-спикер парламента Грузии: политический корабль "Нацдвижения" тонет

Вице-спикер парламента Грузии: политический корабль "Нацдвижения" тонет

В оппозиции идет процесс распределения принадлежащих "Национальному движению" политических "черных денег", заявил вице-спикер 07.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-07T17:26+0400

2022-11-07T17:26+0400

2022-11-07T17:35+0400

грузия

новости

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давид кезерашвили

арчил талаквадзе

ника мелия

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии, основатель телеканала "Формула" Давид Кезерашвили пытается спасти остатки крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.На прошлой неделе депутат Нона Мамулашвили приняла решение покинуть "Нацдвижение" и отказаться от своего мандата. Ранее в октябре ряды партии покинул Ника Оболадзе. Причиной он назвал отсутствие энергии и желания в партии что-то менять в стране. Оболадзе считает, что в нынешнем составе у "Национального движения" нет способности изменить ситуацию в стране.Кроме того, по словам Талаквадзе, в оппозиции идет процесс распределения принадлежащих "Национальному движению" политических "черных денег", управляемых им телевидений и влияния."Это то, что видит общество сегодня. Они пытались и вместе, и по отдельности, но потерпели поражение не раз в обеих формах. Поэтому вывод, который может сделать оппозиция, — это то, что достичь победы сменой слагаемых невозможно", - отметил Талаквадзе.Ранее лидер ЕНД Ника Мелия заявил, что Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Мелия добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи".Распад "Нацдвижения" неизбежен – депутат парламента Грузии >>Еще тогда Оболадзе заявил, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов о Кезерашвили. В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.Кезерашвили в свою очередь утверждает, что партийная политика его не интересует и что он никогда не вмешивался и не намерен вмешиваться в определение повестки дня отдельных оппозиционных партий. При этом он отметил, что не откажется от общей борьбы с властями и продолжит поддерживать гражданский сектор и СМИ.Разборки в "Нацдвижении"Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Уход Мамулашвили из "Нацдвижения" – реакция бывших соратников и партии власти >>В "Грузинской мечте" считают, что в оппозиционной партии идет борьба за финансы и внутреннее влияние, которая особенно обострилась в последнее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, давид кезерашвили, арчил талаквадзе, ника мелия, единое нацдвижение