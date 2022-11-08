https://sputnik-georgia.ru/20221108/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-272006834.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T07:01+0400

2022-11-08T07:01+0400

2022-11-08T07:01+0400

грузия

новости

tbc bank

экономика

"банк грузии"

грузинская железная дорога

еврооблигации

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252300826_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_62f54dae2b39a65a6c30af4abc500444.jpg

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,46% и составила 85,39 доллара с доходностью 7,64%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,03%, торги закрылись с доходностью 5,37% по цене 100,46 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 93,51 пункта с доходностью 11,49%, за неделю цена понизилась на 0,11%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,56% и составила 76,29 пункта, доходность составила 9,56%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась 13,35% и составила 24," фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 763 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 21,1 - 24,5 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 1,11% и составила 6,35 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 251 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,1-6,55 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 14,31% до 21,65 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 327 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 18,46-21,9 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

лондон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации, лондон