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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 08.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-08T07:01+0400
2022-11-08T07:01+0400
2022-11-08T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,46% и составила 85,39 доллара с доходностью 7,64%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,03%, торги закрылись с доходностью 5,37% по цене 100,46 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 93,51 пункта с доходностью 11,49%, за неделю цена понизилась на 0,11%.Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,56% и составила 76,29 пункта, доходность составила 9,56%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась 13,35% и составила 24," фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 763 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 21,1 - 24,5 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 1,11% и составила 6,35 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 251 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,1-6,55 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 14,31% до 21,65 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 327 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 18,46-21,9 фунта за акцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации, лондон
грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации, лондон
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,46% и составила 85,39 доллара с доходностью 7,64%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.
Торги корпоративными облигациями
Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,03%, торги закрылись с доходностью 5,37% по цене 100,46 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 93,51 пункта с доходностью 11,49%, за неделю цена понизилась на 0,11%.
Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,56% и составила 76,29 пункта, доходность составила 9,56%.
Торги акциями
Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась 13,35% и составила 24," фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 763 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 21,1 - 24,5 фунта за акцию.
Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 1,11% и составила 6,35 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 251 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,1-6,55 фунта.
Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 14,31% до 21,65 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 327 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 18,46-21,9 фунта за акцию.