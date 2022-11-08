https://sputnik-georgia.ru/20221108/v-gruzii-rassmotreli-vozmozhnost-rosta-zanyatosti-grazhdan-v-izraile-272036179.html

В Грузии рассмотрели возможность роста занятости граждан в Израиле

В Грузии рассмотрели возможность роста занятости граждан в Израиле

Гражданам Грузии в Израиле предлагается работа на полную ставку, и программа будет действовать до конца 2022 года 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T23:19+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. У граждан Грузии может появиться больше возможности легального трудоустройства в разных сферах в Израиле, сообщает министерство труда и социальной защиты Грузии.Программа легальной занятости для граждан Грузии на сезонную работу в Израиле стартовала в апреле прошлого года. Получить временную легальную работу на израильском рынке труда возможно сроком на один год. У граждан есть возможность трудоустроиться в учреждения длительного ухода в качестве помощника.Гражданам Грузии в Израиле предлагается работа на полную ставку: это шесть рабочих дней в неделю по 42 часа в неделю. Программа будет действовать до конца 2022 года.Работа для граждан Грузии в Израиле: названы востребованные профессии >>По информации министерства, вопрос расширения возможностей временного трудоустройства граждан Грузии в различных секторах рынка труда в Израиле обсудил глава грузинского ведомства Зураб Азарашвили в ходе встречи с послом Израиля Хадас Мейзад.Также стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и будущие планы.Кроме того, разговор коснулся лечения пациентов, уехавших из Грузии в Израиль в рамках программы реферального обслуживания, внедрения системы эффективной помощи во время чрезвычайной ситуации, возможностей переподготовки кадров для внедрения высокотехнологичных вмешательств в Грузии.Самолеты из Израиля в Грузию будут летать еще чаще >>На встрече стороны договорились, что Израиль будет активно помогать Грузии в создании государственной детской онкологической клиники и разработке тактики лечения.Новый посол Израиля выразил поддержку проводимым в министерстве реформам и готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, израиль