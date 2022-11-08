https://sputnik-georgia.ru/20221108/za-shirmoy-protsvetayuschey-ekonomiki-pochemu-gruziny-uezzhayut-iz-strany-272027758.html

За ширмой процветающей экономики: почему грузины уезжают из страны?

За ширмой процветающей экономики: почему грузины уезжают из страны?

Экономика Грузии продолжает поражать своим стремительным ростом. Несмотря на это, простые жители все чаще жалуются, что еле сводят концы с концами и вынуждены... 08.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-08T17:27+0400

2022-11-08T17:27+0400

2022-11-08T17:36+0400

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демография

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Согласно данным исследования международной консалтинговой компании PMCG, с 2010 по 2020 год общее количество людей, эмигрировавших из Грузии, увеличилось на 7% и составило 861 тысячу человек (23% населения страны).Официальных данных о количестве эмигрантов в 2022 году пока нет, тем не менее, по данным на 1 января текущего года, численность населения Грузии составляет 3 688,6 человек, что на 1% меньше, по сравнению с данными на 1 января 2021 года.Куда грузины едут за лучшей жизнью, почему отток населения из страны продолжается, несмотря на экономический рост, и какие грядут последствия? В сути миграционного кризиса разбирался Sputnik Грузия.Истории с общим лейтмотивомВ течение минувшего десятилетия – с 2010-го по 2020-й годы - Россия оставалась основным пунктом назначения для грузинских эмигрантов. За этот период в РФ уехали 450 тыс. человек.Далее в топе направлений для грузинской эмиграции следуют Греция (85 тыс.), Украина (65 тыс.) и Азербайджан (49 тыс.).И это является демографической проблемой.Еще в 2019 году Институт развития свободы информации (IDFI) утверждал, что если в Грузии не изменится демографическая ситуация, то к 2050 году население страны сократится до 2,985 млн человек.Давид Д. уехал из Грузии шесть лет назад, бросив неплохую (по местным меркам) работу в органах правопорядка с зарплатой в 1,5 тыс. лари ($545,5) и рабочим автомобилем. На момент отъезда ему было 30 лет, и, по его словам, он не видел для себя в Грузии перспектив карьерного роста и улучшения своего финансового состояния."Тогда моя зарплата считалась неплохой, но поверьте, на нее мы еле сводили концы с концами. Мать пекла торты на заказ, сестра и брат учились в вузе, денег хватало лишь на коммунальные расходы и еду. Это разве жизнь?" - поделился Давид.По итогу он переехал в США, где сегодня работает водителем трейлера и, по его словам, довольно неплохо зарабатывает (в некоторые месяцы, отмечает он, заработок даже доходит до $7-8 тыс.). О возвращении на родину на данном этапе Давид не думает.Сегодня в Грузии практически нет людей, у которых близкий или дальний родственник не находится на заработках за рубежом.Именно поэтому 21-летний олимпийский чемпион по дзюдо Лаша Бекаури был безумно рад вознаграждению в один миллион лари ($365,7 тыс.) от правительства Грузии за золото Олимпиады. На эти деньги он первым делом вернул на родину бабушку, которая вынуждена была уехать в Грецию на заработки несколько лет назад.Эмигрант есть и в семье писателя Темо Рехвиашвили, который в конце сентября текущего года получил литературную премию "Саба" в номинации "Лучший дебют" за книгу "Курьерские новости".Свою награду молодой писатель посвятил матери-эмигрантке и безработному отцу.Выступая на церемонии вручения награды, Рехвиашвили заявил, что и сам скоро покинет Грузию, "где искусственно раздутые цены на медикаменты, ненормально высокие банковские проценты, неработающий Трудовой кодекс и многое другое мучает нас и не дает вздохнуть почти что абсолютному большинству населения Грузии".Что думают эксперты?Демограф Сосо Арчвадзе уверяет, что экономическая ситуация в Грузии выглядит более благонадежно, чем демографическая ситуация.По его словам, за последние десятилетия Грузия стала активным экспортером рабочей силы. Это значит, что миграция из Грузии имеет отрицательный показатель - выезжает из страны больше людей, чем в нее въезжает.И "живет" эта тенденция, в основном, за счет коренного населения.Эксперт отметил, что по сравнению с начала 1990-ых годов общая численность населения сократилась с 5,5 млн до 3,7 млн человек (почти на 33%).По его словам, данная ситуация приводит к росту медианного возраста населения (разделяет всё население на две равные группы: половина людей младше этого возраста, половина – старше)."Если в Грузии, допустим, проживает около 4 млн человек, то медианный возраст сегодня составляет 38 лет. Этот показатель вырос по сравнению с 1991 годом на семь лет (на 22,6%)", - пояснил он.Примечательно, что Грузия является одним из лидеров среди стран бывшего СССР по масштабам уменьшения населения.Согласно данным Всемирного банка и ООН, с 1990-го по 2020-й годы численность населения Грузии сократилась на 23%.Сосо Арчвадзе считает, что на данный момент присутствует разновекторность миграции. Если раньше поток грузинского населения стремился в РФ, то сейчас доля России существенно сократилась и мигранты стали чаще смотреть в сторону Европы и США.Противоположного мнения придерживается директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец. По его словам, Россия по-прежнему остается основным направлением миграции из Грузии."Если вы переезжаете в Россию - у вас здесь есть серьезная этническая община, которая будет основой вашего старта: помогут с работой, с жильем, со связями и так далее. Мигрантам проще перебираться туда, где есть стартовая база. Поэтому российское направление остается самым популярным. Можно поехать в Америку и Европу, но там вас никто не ждет", - заявил Зубец Sputnik Грузия.Также, по его словам, трудовая миграция в Россию имеет множество преимуществ по сравнению с Европой и США, поскольку она имеет большую востребованность "в рабочих руках".Между тем, по неофициальным данным, Россия является вторым домом для почти миллиона грузин. Кроме того, соседняя страна лидирует по объему денежных переводов в Грузию.По данным Национального банка, за первые девять месяцев этого года из России поступило $1,135 млрд – 40,3% от общего объема денежных переводов ($2,8 млрд) в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Эта сумма почти в четыре раза больше, чем в январе-сентябре 2021 года.По мнению Алексея Зубца, причина миграции грузинского населения кроется в том, что экономика страны не нуждается в собственной молодежи – особенно в образованной."В Грузии большие проблемы – по официальным данным, безработица среди молодежи составляет порядка 40%, - рассказал эксперт. - Это означает, что большая часть трудоспособной молодежи экономикой не востребована. То есть, несмотря на все достижения - а Грузия действительно достигла больших успехов в строительстве современной экономики - грузинским властям не удалось создать нужное количество рабочих мест для того, чтобы найти место на рынке труда для молодежи".Эксперт привел данные американского исследовательского центра PEW, согласно которому почти миллион выходцев из Грузии живет за пределами страны."Миллион человек – это очень много. Четверть населения, которая не увидела перспектив для своего благополучия в собственной стране", - сказал Зубец.Как замедлить миграцию?Для улучшения демографических процессов существуют прямые и косвенные методы, рассказал Сосо Арчвадзе."Прямым стимулированием можно назвать чисто экономические условия ведения бизнеса – производства должны быть льготными и иметь преференции по мере возрастания отдаления от центра принятия политических решений", - сказал эксперт.То есть, проще говоря, бизнес, находящийся вдали от центра страны, должен пользоваться разными льготами: как в вопросе налогообложения, так и в вопросе кредитования.По словам эксперта, госполитика в этом отношении должна быть более активной и агрессивной.С другой стороны, отмечает Арчвадзе, важно стимулировать рождаемость в высокогорных поселениях, чтобы молодые люди там закрепились и вели свое хозяйство."Они должны получать определенные льготы, - считает демограф. - По мере рождения каждого последующего ребенка они должны получать от государства единовременные пособия. И за каждый учебный год, проведенный в сельской местности – тоже. Эта политика поможет закрепить молодежь в сельской местности, где сегодня сложилась очень плачевная ситуация".Сосо Арчвадзе уверяет, что население регионов сокращается почти в два раза быстрее, чем все население Грузии. Это создает проблемы не только экономическом сегменте, но также и в политическом и в ряде других.Проблема рождаемостиСосо Арчвадзе отмечает, что с развитием медицины в Грузии изменилась форма демографического поведения – если раньше в семье рождалось много детей, но доживало до взросления меньшая их часть, то сейчас ситуация иная."Например, в 19-м и начале 20-го веков в семье рождалось по 5-6 детей, но до взрослого возраста доживали всего 2-3. С развитием медицины это фактор был сведен к минимуму. Сейчас детей рожают меньше, в большинстве случаях одного-двух", - заявил демограф.Именно поэтому показатель рождаемости в те годы был выше. И по правилам статистического расчета это положительно сказывалось на численности населения."Высокая рождаемость сменилась более умеренной формой или процессом воспроизводства населения. То есть, снижение смертности и попутно снижение показателя рождаемости. За счет этого уменьшается естественный прирост населения, но, тем не менее, увеличивается средняя продолжительность жизни, и вероятность дожить до преклонного возраста неуклонно возрастает", - сказал Арчвадзе.Однако данный факт, отмечает эксперт, указывает на то, что сегодня идет процесс старения населения. То есть, удельный вес относительно пожилого населения в общей численности населения Грузии растет.Другой фактор, влияющий на рождаемость – активность женского населения. Из роли домохозяек большинство грузинских женщин переквалифицировалось в активную рабочую силу.Третий фактор – миграция. Если население в возрасте от 20 до 50 лет сегодня составляет в Грузии 41%, то доля соответствующей возрастной группы среди выезжающих из Грузии мигрантов составляет порядка 80%.То есть, те, кто имеют возможность создавать семьи и воспроизводить население, фактически покидают Грузию."И последний фактор – это COVID-19, из-за которого возросла смертность и сократилась рождаемость. При экономических кризисах или таких турбулентных изменениях, когда население в какой-то степени теряет уверенность, когда у него растет неясность в грядущих процессах – прямо пропорциональное влияние оказывается и на воспроизводство населения. Все это в совокупности дает тот отрицательный эффект, который выражается в превышении числа умерших по сравнению с родившимися", - заключил Арчвадзе.Однако паниковать из-за вышеперечисленных проблем с рождаемостью не стоит, считает Алексей Зубец.По его словам, в стране достаточно высокая продолжительность жизни – более 73-х лет. При этом с Грузии существует баланс между смертностью и рождаемостью – по данным Всемирного банка, в стране у женщины в среднем рождается два ребенка, что является гарантией воспроизводства населения.На пути в "европейскую семью"?Страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – после обретения независимости столкнулись с проблемой депопуляции населения и массовой эмиграции.По информации из открытых источников, хуже всех ситуация обстоит в Литве. В 2005 году - на следующий год после вступления в Евросоюз - из страны уехало почти 58 тыс. человек. В 2005-2016 годы страну покинуло до 370 тыс. жителей. Динамика эмиграции до сих пор продолжает оставаться высокой.Как пояснил Арчвадзе, страны Балтии, получив в начале 2000-ых годов свободный доступ на общий рынок европейской рабочей силы, простимулировали отъезд своих граждан в более благополучные государства."И если сравнить процент сокращения численности населения стран Балтии и Грузии – он будет почти одинаков, - говорит эксперт. - Грузия не является формально членом Евросоюза, но процесс демографических изменений буквально копирует тот демографический процесс, который имеет место в странах этого объединения. По вопросу демографического воспроизводства мы можем сказать, что уже являемся членами Евросоюза (смеется)".Таким образом, проводя параллели, можно предположить, что вступление Грузии в большую "европейскую семью" (которое, видя практически вечное пребывание ряда стран в статусе кандидатов, кажется все менее вероятным) сулит стране еще большим ухудшением демографической ситуации.Во избежание этого правительство должно тщательно проанализировать все риски и принять соответствующие меры для их предотвращения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, аналитика, колумнисты, европа, россия, миграция, демографическая ситуация в грузии, демография