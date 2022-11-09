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Лоббисты "Нацдижения" делают все, чтобы Грузия не получила статус кандидата – депутат

Лоббисты "Нацдижения" делают все, чтобы Грузия не получила статус кандидата – депутат

Правящая партия Грузии работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному плану, заявил депутат 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T07:01+0400

2022-11-09T07:01+0400

2022-11-09T08:12+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее лоббисты мешают предоставлению Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюз, заявил депутат от большинства Ираклий Заркуа.Европейский Совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. При этом Украине и Молдове были присвоены статусы кандидата на членство в ЕС.В том случае, если Еврокомиссия примет различное решение, а не предоставление Грузии заслуженного статуса кандидата, то это будет заслугой "Нацдвижения" и ее лоббистов, отметил депутат."Грузинские власти, также как и парламентское большинство, делают все для выполнения 12-пунктового плана. Мы пошли на уступки. Если что-то будет угрожать нашим устремлениям, то это будет прямой заслугой "Нацдвижения" и их проплаченных лоббистов, и они получат ответ от грузинского народа", - отметил Заркуа.Премьер Грузии увидел в принятии жесткой резолюции Европарламентом происки оппозиции >>Правящая партия Грузии работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", разработала свои предложения в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций."Это прямая атака на государство" - спикер парламента Грузии о резолюции ПАСЕ >>Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Грузия выполнит все рекомендации для получения статуса кандидата в ЕС. Глава правительства также обратился к бойкотирующей работу в парламенте оппозиции с призывом принять участие в рабочих группах по выполнению рекомендаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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