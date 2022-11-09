https://sputnik-georgia.ru/20221109/obektivnost-ili-absurd-kak-v-gruzii-otsenili-otchet-komiteta-evroparlamenta-272048593.html

Объективность или абсурд? Как в Грузии оценили отчет комитета Европарламента

Объективность или абсурд? Как в Грузии оценили отчет комитета Европарламента

В компромиссных поправках больше не говорится о введении санкций против Иванишвили, но дается рекомендация решить вопрос "чрезмерного влияния" 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T15:19+0400

2022-11-09T15:19+0400

2022-11-09T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Власти и оппозиция по-разному отреагировали на принятый комитетом по внешним связям Европарламента отчет о выполнении Грузией условий Соглашения об ассоциации с ЕС с компромиссными поправками.В отчете выражена обеспокоенность из-за глубокой поляризации в политической среде Грузии, в связи с чем европарламентарии призвали политиков воздержаться от агрессивной риторики и объединить усилия, чтобы не ставить под угрозу евроинтеграцию, которая достижима путем проведения амбициозных демократических реформ, а также судебной и антикоррупционной реформ.По его словам, нападки на правительство и основателя правящей партии, экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили "в чьих-то политических интересах".В компромиссных поправках больше не говорится о введении санкций против Иванишвили, но дается рекомендация путем реформ решить вопрос "чрезмерного влияния" личных интересов, особенно Иванишвили, в разных сферах политической, экономической и общественной жизни Грузии."Говорят, чтобы мы сократили влияние Бидзины Иванишвили на общество, политику и экономику. Мы спрашиваем: как сократить? Наверное, мы не должны задавать вопросы о Бидзине Иванишвили, не должны отвечать. А то, чем больше говорим о Бидзине Иванишвили, тем больше растет его влияние на людей", – сказал Кадагишвли.При этом он отметил, что подобные документы не имеют конкретики и "уже становятся похожи на абсурд". Более того, они являются "продолжением мести" той группы, которую меньше всего интересуют интересы Грузии.Лоббисты "Нацдижения" делают все, чтобы Грузия не получила статус кандидата – депутат>>"Уже стало очевидно, что атака на Иванишвили – это тема, которая является главным вопросом в поправках и которые по своему содержанию являются несправедливыми", – заявил вице-спикера парламента Грузии Гиоргий Вольский.При этом он отметил, что представителям власти Украины, которые почти ежедневно призывают Грузию к втягиванию в войну, Европарламент нужен в качестве одного из вспомогательных ресурсов.Другой депутат от правящей партии Гиви Миканадзе назвал отчет предвзятым, оторванным от реальности и попыткой вмешательства в работу судебной власти.По его словам, подобные попытки вмешательства "полностью противоречат принципам, на которых стоит сам Евросоюз, и ценностям, отражающим стандарты прав человека и верховенства закона".Дело в том, что европарламентарии призвали власти Грузии из гуманитарных соображений освободить экс-президента страны Михаила Саакашвили и позволить ему пройти "надлежащее лечение" за границей. Но в компромиссном варианте поправок уже не говорится, что освобождение Саакашвили является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.Глава Минюста: в Грузии нет политзаключенных>>В принятом отчете также говорится о необходимости пересмотреть дело основателя оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия. Гварамия получил 3,5 года тюрьмы за злоупотребление полномочиями по делу о нанесении телекомпании "Рустави 2" (когда был ее гендиректором) ущерба в 6,8 миллиона лари.Также в отчете говорится о "явной демонстрации политизированного правосудия" в отношении основателей TBC Bank, лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе и и Бадри Джапаридзе. Они были признаны виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере и приговорены к 7 годам лишения свободы, но освобождены от наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление. Речь идет о транзакциях в размере около 17 миллионов долларов в 2008 году. Приговор стал основанием для лишения Джапаридзе депутатского мандата.Европарламентарии, которые вносят подобные правки, люстрируют себя, заявил другой депутат от "Грузинской мечты" Бека Одишария.Иного мнения придерживаются оппозиционеры."Это первый официальный письменный документ в процессе, когда мы ждем оценки от Евросоюза (о выполнении условий для получения статуса кандидата на вступление в ЕС – ред.), где практически не то что не говорится о подвижках и приближении к перспективе, а речь об откате и регрессе", - сказала лидер партии "Дроа" Элене Хоштария.Лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе уверен в том, что "Грузинская мечта" не собирается выполнять составленные Еврокомиссией 12 условий."Наоборот за эти четыре месяца "Грузинская мечта" сделала ряд шагов, которые противоречат сути рекомендаций", – отметил Джапаридзе.Глава Минюста: спекуляции на тему здоровья Саакашвили неэтичны>>"В нашей стране существует политизированное правосудие. Проводимая "Грузинской мечтой" политика фактически можно сказать с каждым днем отдаляет нашу страну от задачи вступления в Евросоюз", – заявила политический секретарь оппозиционной партии "Лело для Грузии" Саломе Самадашвили.Принятый накануне документ прокомментировала и член парламентской политической группы "Группа реформ" Теона Акубардия.В апреле 2021 года власти и часть оппозиции при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля достигли консенсуса, завершив тем самым политический кризис. В конце июля 2021 года "Грузинская мечта" заявила о выходе из соглашения из-за того, что его не подписала самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение". Позднее, 2 сентября, "Нацдвижение" все же подписало документ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, бидзина иванишвили, грузинская мечта, ника гварамия, политика, новости, михаил саакашвили, европарламент, украина, европа