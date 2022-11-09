https://sputnik-georgia.ru/20221109/transnatsionalnoe-prestuplenie-v-gruzii-zaderzhan-odin-iz-organizatorov-prestupnoy-gruppy-272051225.html

Транснациональное преступление: в Грузии задержан один из организаторов преступной группы

Транснациональное преступление: в Грузии задержан один из организаторов преступной группы

Дело касается т.н. колл-центров, при помощи которых злоумышленники присвоили миллионы евро, принадлежащие гражданам стран-членов ЕС 09.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-09T16:00+0400

2022-11-09T16:00+0400

2022-11-09T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Широкомасштабная операция с участием прокуратуры Грузии и представителей компетентных ведомств семи стран прошла одновременно на территории четырех стран, в том числе и Грузии - задержан один из организаторов преступной группы.По данным следствия, транснациональная организованная преступная группа основала компании в разных странах, в том числе в Грузии, и организовала на их базе т.н. колл-центры. С помощью этих т.н. колл-центров злоумышленники присвоили миллионы евро, принадлежащие гражданам стран-членов ЕС, в том числе Германии.Для работы т.н. колл-центров участники преступной группы создали электронные торговые платформы под сотнями торговых марок, которые обеспечивали размещение средств, полученных от потребителей обманным путем, на банковские счета фиктивных предприятий.Следственные мероприятия были проведены на десятках локаций в Грузии. В широкомасштабной операции принимали участие 60 сотрудников правоохранительных органов Германии и до 250 сотрудников Грузии.Прокуратура Грузии раскрыла еще одно транснациональное преступление>>Обыски были проведены в пяти т.н. колл-центрах, автомобилях и рабочих местах десятков физических лиц. Изъяты сотни электронных устройств, документация и крупная сумма денег.Кроме того, опечатано имущество и сумма на банковских счетах, которые, предположительно, были добыты преступным путем.На первом этапе уголовное преследование начато в разных странах в отношении определенной части организаторов преступления. В Грузии задержан один из организаторов преступной группы с целью его дальнейшей экстрадиции.Мошенники заработали полмиллиона евро на медицинских масках>>В ведомстве напомнили, что в результате сотрудничества с немецкими коллегами, прокуратура Грузии начала уголовное преследование по аналогичным преступлениям в отношении десятков физических и юридических лиц, участвовавших в деятельности т.н. колл-центров.И в этом случае расследование продолжится при активном сотрудничестве с немецкой стороной, а также с компетентными органами стран, участвующих в международной следственной группе, с целью разоблачения других лиц, причастных к деятельности организованной преступной группы, отметили в прокуратуре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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