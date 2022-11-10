https://sputnik-georgia.ru/20221110/desyatki-vakantnykh-rabochikh-mest--v-kutaisi-proshel-forum-trudoustroystva-272092416.html

Десятки вакантных рабочих мест – в Кутаиси прошел форум трудоустройства

Десятки вакантных рабочих мест – в Кутаиси прошел форум трудоустройства

В ноябре-декабре жители Грузии смогут попытать удачу и поискать работу еще на пяти форумах в разных городах страны 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Более 40 компаний и до 150 вакансий - в Кутаиси (регион Имерети) завершился форум трудоустройства, сообщается на сайте Государственного агентства содействия занятости.Проблема занятости в Грузии – серьезный вызов для правительства страны, поэтому для содействия трудоустройству граждан по всей Грузии перманентно проводятся форумы для соискателей работы, в которой принимают участие несколько десятков компаний, с разными вакансиями.Мероприятие в Кутаиси было организовано Государственным агентством содействия занятости и Центром развития образования и занятости (EDEC).Безработные в Грузии не желают работать - глава рестораторов о рынке труда >>В форуме приняли участие: директор Агентства занятости Нино Велтаури, мэр Кутаиси Иосиф Хахалеишвили, председатель Центра развития образования и занятости Лика Киладзе, представители профессиональных колледжей и Европейского Союза.Кроме того, в ноябре-декабре жители Грузии смогут попытать удачу и поискать работу еще на пяти форумах. Агентство организует форумы занятости пройдут в городе Рустави 15 ноября, в Марнеули 17 ноября, в Тбилиси – 29 ноября и 2 декабря, а также 9 декабря в Гори.Безработица в Грузии снизилась во втором квартале 2022 года >>Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2022 года понизился на 4% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил 18,1%.По последним данным, в стране 281,6 тысячи безработных, среди которых больше мужчин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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