https://sputnik-georgia.ru/20221110/obvinyaemyy-v-iznasilovanii-veduschiy-oppozitsionnogo-telekanala-ostavlen-v-tyurme-272094462.html
Обвиняемый в изнасиловании ведущий оппозиционного телеканала оставлен в тюрьме
Обвиняемый в изнасиловании ведущий оппозиционного телеканала оставлен в тюрьме
Прокурор заявил, что деле существуют конкретные улики, которые подтверждают, что обвиняемый совершил преступление 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T19:56+0400
2022-11-10T19:56+0400
2022-11-10T20:20+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд оставил в заключении ведущего телеканала "Мтавари архи" Лашу Накаидзе, который обвиняется по трем статьям УК Грузии – "Семейное насилие", "Изнасилование члена семьи" и "Угроза убийством в адрес члена семьи".Судебное заседание состоялось в закрытом режиме, на нем присутствовал сам подсудимый. Судья признал все доказательства допустимыми и не удовлетворил ходатайство адвоката об упразднении статьи об изнасиловании.Адвокат Лали Бибилеишвили заявила, что возможность обратиться с указанным ходатайством ей дало заключение экспертизы. Как отметила Бибилеишвили, суд ходатайство отклонил, так как подобные вопросы решаются во время рассмотрения дела по существу.Прокуратура предъявила телеведущему "Мтавари архи" обвинение в изнасиловании >>"Ходатайство было довольно обоснованным… Я уверена, что во время рассмотрения дела по существу обвинение по одной из статей будет снято, поскольку изнасилование не имело место", - заявила адвокат Лали Бибилеишвили.Между тем, прокурор Георгий Надирадзе заявил, что деле существуют конкретные улики, которые подтверждают, что он совершил преступление.По данным следствия, преступление было совершено 15 августа на почве мести и с мотивом гендерной нетерпимости. Следствие утверждает, что Накаидзе, демонстрируя нож, пистолет и угрожая убийством, несколько раз ударил А. П., а также применил некий колющий предмет для нанесения ей физической боли.После этого, по данным следствия, с применением силы и с угрозами применения силы Накаидзе изнасиловал А. П., говорится в материалах прокуратуры.Обвиняемый в изнасиловании ведущий ТВ "Мтавари архи" помещен под арест >>В случае подтверждения вины Накаидзе грозит от 6 до 8 лет тюрьмы.Вскоре после обнародования информации о задержании Накаидзе телекомпания "Мтавари архи" заявила, что приостановит сотрудничество с ним. Если же будет доказана его невиновность, телеканал готов рассмотреть возможность возобновления деловых отношений.Накаидзе вел утреннюю передачу на "Мтавари архи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
Обвиняемый в изнасиловании ведущий оппозиционного телеканала оставлен в тюрьме
19:56 10.11.2022 (обновлено: 20:20 10.11.2022)
Прокурор заявил, что деле существуют конкретные улики, которые подтверждают, что обвиняемый совершил преступление
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд оставил в заключении ведущего телеканала "Мтавари архи" Лашу Накаидзе, который обвиняется по трем статьям УК Грузии – "Семейное насилие", "Изнасилование члена семьи" и "Угроза убийством в адрес члена семьи".
Судебное заседание состоялось в закрытом режиме, на нем присутствовал сам подсудимый. Судья признал все доказательства допустимыми и не удовлетворил ходатайство адвоката об упразднении статьи об изнасиловании.
Адвокат Лали Бибилеишвили заявила, что возможность обратиться с указанным ходатайством ей дало заключение экспертизы. Как отметила Бибилеишвили, суд ходатайство отклонил, так как подобные вопросы решаются во время рассмотрения дела по существу.
"Ходатайство было довольно обоснованным… Я уверена, что во время рассмотрения дела по существу обвинение по одной из статей будет снято, поскольку изнасилование не имело место", - заявила адвокат Лали Бибилеишвили.
Между тем, прокурор Георгий Надирадзе заявил, что деле существуют конкретные улики, которые подтверждают, что он совершил преступление.
"Суд признал все доказательства стороны обвинения допустимыми, также направил дело на рассмотрение по существу. Это значит, что по данному уголовному делу с высокой долей вероятности представлены доказательства, подтверждающие, что обвиняемый совершил деяние, в котором его обвиняют", - заявил Надирадзе.
По данным следствия, преступление было совершено 15 августа на почве мести и с мотивом гендерной нетерпимости. Следствие утверждает, что Накаидзе, демонстрируя нож, пистолет и угрожая убийством, несколько раз ударил А. П., а также применил некий колющий предмет для нанесения ей физической боли.
После этого, по данным следствия, с применением силы и с угрозами применения силы Накаидзе изнасиловал А. П., говорится в материалах прокуратуры.
В случае подтверждения вины Накаидзе грозит от 6 до 8 лет тюрьмы.
Вскоре после обнародования информации о задержании Накаидзе телекомпания "Мтавари архи" заявила, что приостановит сотрудничество с ним. Если же будет доказана его невиновность, телеканал готов рассмотреть возможность возобновления деловых отношений.
Накаидзе вел утреннюю передачу на "Мтавари архи".