https://sputnik-georgia.ru/20221110/obvinyaemyy-v-iznasilovanii-veduschiy-oppozitsionnogo-telekanala-ostavlen-v-tyurme-272094462.html

Обвиняемый в изнасиловании ведущий оппозиционного телеканала оставлен в тюрьме

Обвиняемый в изнасиловании ведущий оппозиционного телеканала оставлен в тюрьме

Прокурор заявил, что деле существуют конкретные улики, которые подтверждают, что обвиняемый совершил преступление 10.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-10T19:56+0400

2022-11-10T19:56+0400

2022-11-10T20:20+0400

грузия

новости

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тбилисский городской суд

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд оставил в заключении ведущего телеканала "Мтавари архи" Лашу Накаидзе, который обвиняется по трем статьям УК Грузии – "Семейное насилие", "Изнасилование члена семьи" и "Угроза убийством в адрес члена семьи".Судебное заседание состоялось в закрытом режиме, на нем присутствовал сам подсудимый. Судья признал все доказательства допустимыми и не удовлетворил ходатайство адвоката об упразднении статьи об изнасиловании.Адвокат Лали Бибилеишвили заявила, что возможность обратиться с указанным ходатайством ей дало заключение экспертизы. Как отметила Бибилеишвили, суд ходатайство отклонил, так как подобные вопросы решаются во время рассмотрения дела по существу.Прокуратура предъявила телеведущему "Мтавари архи" обвинение в изнасиловании >>"Ходатайство было довольно обоснованным… Я уверена, что во время рассмотрения дела по существу обвинение по одной из статей будет снято, поскольку изнасилование не имело место", - заявила адвокат Лали Бибилеишвили.Между тем, прокурор Георгий Надирадзе заявил, что деле существуют конкретные улики, которые подтверждают, что он совершил преступление.По данным следствия, преступление было совершено 15 августа на почве мести и с мотивом гендерной нетерпимости. Следствие утверждает, что Накаидзе, демонстрируя нож, пистолет и угрожая убийством, несколько раз ударил А. П., а также применил некий колющий предмет для нанесения ей физической боли.После этого, по данным следствия, с применением силы и с угрозами применения силы Накаидзе изнасиловал А. П., говорится в материалах прокуратуры.Обвиняемый в изнасиловании ведущий ТВ "Мтавари архи" помещен под арест >>В случае подтверждения вины Накаидзе грозит от 6 до 8 лет тюрьмы.Вскоре после обнародования информации о задержании Накаидзе телекомпания "Мтавари архи" заявила, что приостановит сотрудничество с ним. Если же будет доказана его невиновность, телеканал готов рассмотреть возможность возобновления деловых отношений.Накаидзе вел утреннюю передачу на "Мтавари архи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии