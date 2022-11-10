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Работа для соцнезащищенных: кто и где нашел работу в Грузии
Работа для соцнезащищенных: кто и где нашел работу в Грузии
Согласно данным Минтруда, из 23 751 трудоустроенного по программе на данный момент работает 23 586 человек 10.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-10T22:12+0400
2022-11-10T22:12+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Работу в рамках программы трудоустройства социально незащищенных лиц в Грузии к 1 октября получили около 23,8 тысячи человек, говорится в сообщении Минтруда Грузии в ответ на вопрос депутата.Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица стартовала 1 марта. Участвовать в госпрограмме могут трудоспособные лица с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь.Согласно данным Минтруда, из 23 751 трудоустроенного по программе на данный момент работает 23 586 человек.Правительство Грузии помогло трудоустроиться 20 тысячам соцнезащищенных >>Основная часть из них работают на позиции уборщиков, дворников, помощников повара, помощников архивариусов, сторожей, лесников, в библиотеках, в тепличных и садовых хозяйствах, специалистов мониторинга, на кладбищах, помощниками при ремонте систем водоснабжения и посудомойками. Часть соцнезащищенных занята на других вакансиях.При этом больше всего соцнезащищенных нашли работу в регионах Самегрело-Земо Сванети, Имерети и Кахети.В целом ситуация по регионам выглядит следующим образом:Программа трудоустройстваПрограмма предлагает соцнезащищенным ежемесячно получать зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.При этом социально незащищенные продолжат в течение 4 лет получать помощь от государства, и их статус не будет проверяться.По программе с соцнезащищенными заключается контракт до конца 2022 года. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями.В том случае, если лица, получающие пособие, откажутся от предложения трудоустроиться, через год будет проверено их социально-экономическое положение. Однако это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.Госпрограмма по трудоустройству в Грузии – премьер подвел первые итоги >>Всего на 1 ноября этого года в Грузии было зарегистрировано 655,7 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,6% всего населения страны.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.Уровень безработицы в Грузии 18,1%, согласно данным Национальной службы статистики страны на второй квартал 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, социальная сфера в грузии, трудоустройство
грузия, новости, общество, социальная сфера в грузии, трудоустройство
Работа для соцнезащищенных: кто и где нашел работу в Грузии
22:12 10.11.2022 (обновлено: 22:47 10.11.2022)
Согласно данным Минтруда, из 23 751 трудоустроенного по программе на данный момент работает 23 586 человек
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Работу в рамках программы трудоустройства социально незащищенных лиц в Грузии к 1 октября получили около 23,8 тысячи человек, говорится в сообщении Минтруда Грузии в ответ на вопрос депутата.
Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица стартовала 1 марта. Участвовать в госпрограмме могут трудоспособные лица с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь.
Согласно данным Минтруда, из 23 751 трудоустроенного по программе на данный момент работает 23 586 человек.
Основная часть из них работают на позиции уборщиков, дворников, помощников повара, помощников архивариусов, сторожей, лесников, в библиотеках, в тепличных и садовых хозяйствах, специалистов мониторинга, на кладбищах, помощниками при ремонте систем водоснабжения и посудомойками. Часть соцнезащищенных занята на других вакансиях.
При этом больше всего соцнезащищенных нашли работу в регионах Самегрело-Земо Сванети, Имерети и Кахети.
В целом ситуация по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело – Земо Сванети – 5 786 трудоустроенных;
Имерети – 4 397 трудоустроенных;
Кахети – 2 766 трудоустроенных;
Гурия – 2 126 трудоустроенных;
Рача – Лечхуми и Квемо Сванети – 2 126 трудоустроенных;
Аджарская АР - 1 888 трудоустроенных;
Квемо Картли – 1 559 трудоустроенных;
Мцхета – Мтианети – 1 433 трудоустроенных;
Самцхе-Джавахети – 1 018 трудоустроенных;
Шида Картли – 340 трудоустроенных;
Тбилиси – 236 трудоустроенных.
Программа трудоустройства
Программа предлагает соцнезащищенным ежемесячно получать зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.
При этом социально незащищенные продолжат в течение 4 лет получать помощь от государства, и их статус не будет проверяться.
По программе с соцнезащищенными заключается контракт до конца 2022 года. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями.
В том случае, если лица, получающие пособие, откажутся от предложения трудоустроиться, через год будет проверено их социально-экономическое положение. Однако это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.
Всего на 1 ноября этого года в Грузии было зарегистрировано 655,7 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,6% всего населения страны.
Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.
Уровень безработицы в Грузии 18,1%, согласно данным Национальной службы статистики страны на второй квартал 2022 года.