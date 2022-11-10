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Работа для соцнезащищенных: кто и где нашел работу в Грузии
Работа для соцнезащищенных: кто и где нашел работу в Грузии
Согласно данным Минтруда, из 23 751 трудоустроенного по программе на данный момент работает 23 586 человек 10.11.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Работу в рамках программы трудоустройства социально незащищенных лиц в Грузии к 1 октября получили около 23,8 тысячи человек, говорится в сообщении Минтруда Грузии в ответ на вопрос депутата.Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица стартовала 1 марта. Участвовать в госпрограмме могут трудоспособные лица с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь.Согласно данным Минтруда, из 23 751 трудоустроенного по программе на данный момент работает 23 586 человек.Правительство Грузии помогло трудоустроиться 20 тысячам соцнезащищенных &gt;&gt;Основная часть из них работают на позиции уборщиков, дворников, помощников повара, помощников архивариусов, сторожей, лесников, в библиотеках, в тепличных и садовых хозяйствах, специалистов мониторинга, на кладбищах, помощниками при ремонте систем водоснабжения и посудомойками. Часть соцнезащищенных занята на других вакансиях.При этом больше всего соцнезащищенных нашли работу в регионах Самегрело-Земо Сванети, Имерети и Кахети.В целом ситуация по регионам выглядит следующим образом:Программа трудоустройстваПрограмма предлагает соцнезащищенным ежемесячно получать зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.При этом социально незащищенные продолжат в течение 4 лет получать помощь от государства, и их статус не будет проверяться.По программе с соцнезащищенными заключается контракт до конца 2022 года. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями.В том случае, если лица, получающие пособие, откажутся от предложения трудоустроиться, через год будет проверено их социально-экономическое положение. Однако это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.Госпрограмма по трудоустройству в Грузии – премьер подвел первые итоги &gt;&gt;Всего на 1 ноября этого года в Грузии было зарегистрировано 655,7 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,6% всего населения страны.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.Уровень безработицы в Грузии 18,1%, согласно данным Национальной службы статистики страны на второй квартал 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, социальная сфера в грузии, трудоустройство
грузия, новости, общество, социальная сфера в грузии, трудоустройство

Работа для соцнезащищенных: кто и где нашел работу в Грузии

22:12 10.11.2022 (обновлено: 22:47 10.11.2022)
© photo: Sputnik / StringerВид на старый Тбилиси в ночное время
Вид на старый Тбилиси в ночное время - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Согласно данным Минтруда, из 23 751 трудоустроенного по программе на данный момент работает 23 586 человек
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Работу в рамках программы трудоустройства социально незащищенных лиц в Грузии к 1 октября получили около 23,8 тысячи человек, говорится в сообщении Минтруда Грузии в ответ на вопрос депутата.
Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица стартовала 1 марта. Участвовать в госпрограмме могут трудоспособные лица с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь.
Согласно данным Минтруда, из 23 751 трудоустроенного по программе на данный момент работает 23 586 человек.
Правительство Грузии помогло трудоустроиться 20 тысячам соцнезащищенных >>
Основная часть из них работают на позиции уборщиков, дворников, помощников повара, помощников архивариусов, сторожей, лесников, в библиотеках, в тепличных и садовых хозяйствах, специалистов мониторинга, на кладбищах, помощниками при ремонте систем водоснабжения и посудомойками. Часть соцнезащищенных занята на других вакансиях.
При этом больше всего соцнезащищенных нашли работу в регионах Самегрело-Земо Сванети, Имерети и Кахети.
В целом ситуация по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело – Земо Сванети – 5 786 трудоустроенных;
Имерети – 4 397 трудоустроенных;
Кахети – 2 766 трудоустроенных;
Гурия – 2 126 трудоустроенных;
Рача – Лечхуми и Квемо Сванети – 2 126 трудоустроенных;
Аджарская АР - 1 888 трудоустроенных;
Квемо Картли – 1 559 трудоустроенных;
Мцхета – Мтианети – 1 433 трудоустроенных;
Самцхе-Джавахети – 1 018 трудоустроенных;
Шида Картли – 340 трудоустроенных;
Тбилиси – 236 трудоустроенных.

Программа трудоустройства

Программа предлагает соцнезащищенным ежемесячно получать зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.
При этом социально незащищенные продолжат в течение 4 лет получать помощь от государства, и их статус не будет проверяться.
По программе с соцнезащищенными заключается контракт до конца 2022 года. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями.
В том случае, если лица, получающие пособие, откажутся от предложения трудоустроиться, через год будет проверено их социально-экономическое положение. Однако это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.
Госпрограмма по трудоустройству в Грузии – премьер подвел первые итоги >>
Всего на 1 ноября этого года в Грузии было зарегистрировано 655,7 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,6% всего населения страны.
Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.
Уровень безработицы в Грузии 18,1%, согласно данным Национальной службы статистики страны на второй квартал 2022 года.
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