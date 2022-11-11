https://sputnik-georgia.ru/20221111/butaforiya-ili-bespochvennaya-kritika-spory-vokrug-antikorruptsionnogo-byuro-v-gruzii-272107119.html

Бутафория или беспочвенная критика? Споры вокруг Антикоррупционного бюро в Грузии

Бутафория или беспочвенная критика? Споры вокруг Антикоррупционного бюро в Грузии

Оппозиция недовольна тем, что руководителя Антикоррупционного бюро должен будет назначать глава правительства 11.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Критика оппозиции касательно создания Антикоррупционного бюро в Грузии не имеет никаких оснований, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили.Парламент принял поправки в закон "О несовместимости интересов в публичном ведомстве и коррупции" в первом чтении 2 ноября. Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата в ЕС.Как заявил Ионатамишвили, в плане борьбы с коррупцией есть два главных вызова: во-первых, работа ведомств должна быть скоординированной и основанной на исследованиях, и, во-вторых, должен быть увеличен парламентский надзор в этом плане.Бутафорией назвал законопроект депутат от оппозиционной партии "Стартегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе."Грузинская мечта" и здесь предложила бутафорию. Если руководитель бюро назначается премьер-министром, то в этом случае оно не может быть независимым ведомством. Соответственно, исходя из его (законопроекта – ред.) содержания, мы не можем его поддержать", – заявил Манджгаладзе.Депутат объяснил, почему оппозиция против принятия закона "О деолигархизации" в Грузии>>Он подчеркнул, что Антикоррупционного бюро должно быть независимым ведомством с независимыми институциональными гарантиями.Особенности законопроектаСогласно законопроекту, Антикоррупционное бюро будет независимым органом, которое займется созданием документа об общей политике борьбы с коррупцией, будет разрабатывать антикоррупционную стратегию и план по ее осуществлению.При этом сам документ об общей политике борьбы с коррупцией должен будет утверждать парламент, на который будет возложен также контроль за его исполнением.Основными принципами деятельности Антикоррупционного бюро, подотчетного парламенту Грузии, будут независимость, непредвзятость и политический нейтралитет.Депутаты проголосовали за создание Антикоррупционного бюро в Грузии>>Новое ведомство также будет следить за последующим исполнением разработанной им антикоррупционной стратегии и заниматься информированием общественности.Кандидата в руководители Антикоррупционного бюро выберет специальная конкурсная комиссия, а назначит его премьер-министр Грузии на 6 лет.В комиссию, помимо представителей правительства и парламента, войдут заместитель главы Верховного суда, заместитель Генерального прокурора, Народный защитник и представитель НПО, которого выберет Народный защитник.Кроме того, для усиления эффективности работы Антикоррупционного бюро в стране также будет создан Межведомственный антикоррупционный совет, который будет разрабатывать предложения для создания Антикоррупционной стратегии и плана по ее осуществлению, а также давать рекомендации Антикоррупционному бюро.Состав межведомственного совета определит правительство Грузии, и в него будут входить представители международных организаций, местных НПО, эксперты и ученые.Законопроект должен быть принять в трех чтениях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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