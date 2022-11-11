Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221111/kak-mezhdunarodnoe-reytingovoe-agentstvo-obyasnyaet-rost-ekonomiki-gruzii-272098536.html
Как международное рейтинговое агентство объясняет рост экономики Грузии
Как международное рейтинговое агентство объясняет рост экономики Грузии
Из-за притока мигрантов экономика Грузии выросла на 10,3% вопреки ожидаемым прогнозам 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T09:01+0400
2022-11-11T09:01+0400
грузия
новости
экономика
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24493/41/244934157_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4a299a451cb856531db6599ba35e0572.jpg
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Приток мигрантов из России и перечисляемые ими денежные средства обеспечили высокий рост экономики как в Грузии, так и в Армении, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Standart &amp; Poor's.По данным организации, из-за притока мигрантов экономика Грузии выросла на 10,3% вопреки ожидаемым прогнозам. Рост экономики в Армении составил 13,1%.При этом агентство считает, что рост экономики в обеих странах излишне высокий и связан с повышенным спросом из-за приезжих.Также агентство отмечает и укрепление курсов национальных валют в Грузии и Армении из-за притока мигрантов.По его мнению, армянский драм и грузинский лари укрепились по отношению к доллару США на 30%, что вызвано увеличением денежных переводов.За ширмой процветающей экономики: почему грузины уезжают из страны? &gt;&gt;По прогнозу агентства, излишний рост в обеих странах Южного Кавказа сохранится, однако стоит учитывать снижение эффекта давления из-за завершения туристического сезона в Грузии и возможного обострения конфликта между Грузией и Арменией.Ранее об излишнем росте экономики заявил Национальный банк Грузии. Он также объясняет высокий рост экономики ростом числа мигрантов и вливаниями с их стороны средств в экономику страны.По прогнозам регулятора, высокий уровень инфляции сохранится до середины 2023 года и только после начнет приближаться к целевому уровню.Приток миграцииВ 2022 году был зафиксирован приток мигрантов из России, Украины и Беларуси. По данным МВД Грузии, с 1 января 2022 года въехали и оставались в Грузии на 30 сентября 151 663 гражданина этих трех стран.По данным ведомства, на 30 сентября въехали и оставались в Грузии 112 733 гражданина России, 25 779 граждан Украины и 13 151 гражданин Беларуси.Граждане России в Грузии - новая статистика &gt;&gt;Согласно данным Национального агентства туризма, за 9 месяцев 2022 года граждане России осуществили 780 339 визитов в Грузию, граждане Украины – 127 721, а граждане Беларуси – 108 858.При этом за 9 месяцев Грузия на туристах из этих трех стран заработала 976,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24493/41/244934157_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_eb43bd124e84c39493a15e5ba47e7030.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, армения
грузия, новости, экономика, армения

Как международное рейтинговое агентство объясняет рост экономики Грузии

09:01 11.11.2022
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov / Перейти в фотобанкЛоготип компании Standard & Poor's
Логотип компании Standard & Poor's - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2022
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Из-за притока мигрантов экономика Грузии выросла на 10,3% вопреки ожидаемым прогнозам
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Приток мигрантов из России и перечисляемые ими денежные средства обеспечили высокий рост экономики как в Грузии, так и в Армении, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Standart & Poor's.
По данным организации, из-за притока мигрантов экономика Грузии выросла на 10,3% вопреки ожидаемым прогнозам. Рост экономики в Армении составил 13,1%.
© SputnikЭкономический рост на Южном Кавказе
Экономический рост на Южном Кавказе - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2022
Экономический рост на Южном Кавказе
© Sputnik
При этом агентство считает, что рост экономики в обеих странах излишне высокий и связан с повышенным спросом из-за приезжих.
Также агентство отмечает и укрепление курсов национальных валют в Грузии и Армении из-за притока мигрантов.
По его мнению, армянский драм и грузинский лари укрепились по отношению к доллару США на 30%, что вызвано увеличением денежных переводов.
За ширмой процветающей экономики: почему грузины уезжают из страны? >>
По прогнозу агентства, излишний рост в обеих странах Южного Кавказа сохранится, однако стоит учитывать снижение эффекта давления из-за завершения туристического сезона в Грузии и возможного обострения конфликта между Грузией и Арменией.
Ранее об излишнем росте экономики заявил Национальный банк Грузии. Он также объясняет высокий рост экономики ростом числа мигрантов и вливаниями с их стороны средств в экономику страны.
© SputnikЭкономический рост Грузии за сентябрь и девять месяцев 2022 года
Экономический рост Грузии за сентябрь и девять месяцев 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2022
Экономический рост Грузии за сентябрь и девять месяцев 2022 года
© Sputnik
По прогнозам регулятора, высокий уровень инфляции сохранится до середины 2023 года и только после начнет приближаться к целевому уровню.

Приток миграции

В 2022 году был зафиксирован приток мигрантов из России, Украины и Беларуси. По данным МВД Грузии, с 1 января 2022 года въехали и оставались в Грузии на 30 сентября 151 663 гражданина этих трех стран.
По данным ведомства, на 30 сентября въехали и оставались в Грузии 112 733 гражданина России, 25 779 граждан Украины и 13 151 гражданин Беларуси.
Граждане России в Грузии - новая статистика >>
Согласно данным Национального агентства туризма, за 9 месяцев 2022 года граждане России осуществили 780 339 визитов в Грузию, граждане Украины – 127 721, а граждане Беларуси – 108 858.
При этом за 9 месяцев Грузия на туристах из этих трех стран заработала 976,8 миллиона долларов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0