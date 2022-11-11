https://sputnik-georgia.ru/20221111/kak-mezhdunarodnoe-reytingovoe-agentstvo-obyasnyaet-rost-ekonomiki-gruzii-272098536.html

Как международное рейтинговое агентство объясняет рост экономики Грузии

Как международное рейтинговое агентство объясняет рост экономики Грузии

Из-за притока мигрантов экономика Грузии выросла на 10,3% вопреки ожидаемым прогнозам 11.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-11T09:01+0400

2022-11-11T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Приток мигрантов из России и перечисляемые ими денежные средства обеспечили высокий рост экономики как в Грузии, так и в Армении, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Standart & Poor's.По данным организации, из-за притока мигрантов экономика Грузии выросла на 10,3% вопреки ожидаемым прогнозам. Рост экономики в Армении составил 13,1%.При этом агентство считает, что рост экономики в обеих странах излишне высокий и связан с повышенным спросом из-за приезжих.Также агентство отмечает и укрепление курсов национальных валют в Грузии и Армении из-за притока мигрантов.По его мнению, армянский драм и грузинский лари укрепились по отношению к доллару США на 30%, что вызвано увеличением денежных переводов.За ширмой процветающей экономики: почему грузины уезжают из страны? >>По прогнозу агентства, излишний рост в обеих странах Южного Кавказа сохранится, однако стоит учитывать снижение эффекта давления из-за завершения туристического сезона в Грузии и возможного обострения конфликта между Грузией и Арменией.Ранее об излишнем росте экономики заявил Национальный банк Грузии. Он также объясняет высокий рост экономики ростом числа мигрантов и вливаниями с их стороны средств в экономику страны.По прогнозам регулятора, высокий уровень инфляции сохранится до середины 2023 года и только после начнет приближаться к целевому уровню.Приток миграцииВ 2022 году был зафиксирован приток мигрантов из России, Украины и Беларуси. По данным МВД Грузии, с 1 января 2022 года въехали и оставались в Грузии на 30 сентября 151 663 гражданина этих трех стран.По данным ведомства, на 30 сентября въехали и оставались в Грузии 112 733 гражданина России, 25 779 граждан Украины и 13 151 гражданин Беларуси.Граждане России в Грузии - новая статистика >>Согласно данным Национального агентства туризма, за 9 месяцев 2022 года граждане России осуществили 780 339 визитов в Грузию, граждане Украины – 127 721, а граждане Беларуси – 108 858.При этом за 9 месяцев Грузия на туристах из этих трех стран заработала 976,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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