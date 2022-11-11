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Накопительной пенсией в Грузии воспользовались 2,7 тысячи человек
Накопительной пенсией в Грузии воспользовались 2,7 тысячи человек
Начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 397 миллионов лари 11.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-11T10:02+0400
2022-11-11T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по данным на 9 ноября, составляет более 1,3 миллиона человек, из них выплаты получили 2,7 тысячи человек, говорится в сообщении на сайте Пенсионного агентства Грузии.Размер выданной пенсионерам суммы составил около 6,7 миллиона лари (2,5 миллиона долларов).По информации Пенсионного агентства, стоимость пенсионных активов составляет 2,78 миллиарда лари (более одного миллиона долларов). Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 397 миллионов лари (145,4 миллиона долларов).Скопить себе на пенсию в Грузии можно будет самому >>Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (8,8 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (21,9 тысячи долларов) государство будет перечислять лишь 1%.Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (205,2 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Насколько увеличится возрастная пенсия в Грузии по категориям >>По информации Агентства, чистая прибыль фонда с даты его запуска (01.01.2019) по октябрь 2022 года составляет 38,8%, а реальная доходность (с учетом инфляции) за тот же период – 1,4%.Пенсионный фонд начал скупать доллары лишь с марта текущего года. По состоянию на 31 октября 82,5% пенсионных активов инвестированы в грузинской национальной валюте, а 17,5% – в долларах.Так, 3,6% активов размещены в текущие процентные счета, 13,5% – в местные казначейские облигации, 8,7% – в казначейские облигации США, 7,9% – в глобальные акции, 0,9% – в еврооблигации, 65,4 % – в депозитные сертификаты и срочные вклады.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, пенсионная реформа, пенсионер, пенсия
грузия, новости, общество, экономика, пенсионная реформа, пенсионер, пенсия
Накопительной пенсией в Грузии воспользовались 2,7 тысячи человек
Начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 397 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по данным на 9 ноября, составляет более 1,3 миллиона человек, из них выплаты получили 2,7 тысячи человек, говорится в сообщении на сайте Пенсионного агентства Грузии.
Размер выданной пенсионерам суммы составил около 6,7 миллиона лари (2,5 миллиона долларов).
По информации Пенсионного агентства
, стоимость пенсионных активов составляет 2,78 миллиарда лари (более одного миллиона долларов). Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 397 миллионов лари (145,4 миллиона долларов).
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (8,8 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари (21,9 тысячи долларов) государство будет перечислять лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари (205,2 миллиона долларов), вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.
По информации Агентства, чистая прибыль фонда с даты его запуска (01.01.2019) по октябрь 2022 года составляет 38,8%, а реальная доходность (с учетом инфляции) за тот же период – 1,4%.
Пенсионный фонд начал скупать доллары лишь с марта текущего года. По состоянию на 31 октября 82,5% пенсионных активов инвестированы в грузинской национальной валюте, а 17,5% – в долларах.
Так, 3,6% активов размещены в текущие процентные счета, 13,5% – в местные казначейские облигации, 8,7% – в казначейские облигации США, 7,9% – в глобальные акции, 0,9% – в еврооблигации, 65,4 % – в депозитные сертификаты и срочные вклады.