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Грузинская железная дорога увеличила прибыль в 25 раз

Грузинская железная дорога увеличила прибыль в 25 раз

Компания с начала года уже перевезла около 11 миллионов тонн, а до конца года объем грузоперевозок составит 14-15 миллионов тонн 12.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Прибыль АО "Грузинская железная дорога" за три квартала составила 278 миллионов лари, что в 25 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил директор ГЖД Давид Перадзе.Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе.По его словам, рост доходов связан с увеличением перевозки грузов в транспортном коридоре."В наш коридор вернулись многочисленные грузы, и в последнее время в грузовом коридоре наблюдается достаточно большой рост", – отметил Перадзе.Правительство Грузии намерено увеличить пропускную способность ГЖД >>По его словам, компания уже перевезла около 11 миллионов тонн, а до конца года объем грузоперевозок составит 14-15 миллионов тонн.Среди новых грузов, появившихся в транспортном коридоре, Перадзе выделил сахарное сырье, которое перемещается из Европы в Азию, а также транзит химикатов. Также по его словам за три квартала 2022 года на 232% увеличились контейнерные перевозки из Китая в Европу.ГЖД упрощает оформление документов для международных перевозок >>Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них: автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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