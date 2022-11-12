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Грузинская железная дорога увеличила прибыль в 25 раз
Грузинская железная дорога увеличила прибыль в 25 раз
Компания с начала года уже перевезла около 11 миллионов тонн, а до конца года объем грузоперевозок составит 14-15 миллионов тонн 12.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-12T09:01+0400
2022-11-12T09:01+0400
2022-11-12T09:25+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Прибыль АО "Грузинская железная дорога" за три квартала составила 278 миллионов лари, что в 25 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил директор ГЖД Давид Перадзе.Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе.По его словам, рост доходов связан с увеличением перевозки грузов в транспортном коридоре."В наш коридор вернулись многочисленные грузы, и в последнее время в грузовом коридоре наблюдается достаточно большой рост", – отметил Перадзе.Правительство Грузии намерено увеличить пропускную способность ГЖД >>По его словам, компания уже перевезла около 11 миллионов тонн, а до конца года объем грузоперевозок составит 14-15 миллионов тонн.Среди новых грузов, появившихся в транспортном коридоре, Перадзе выделил сахарное сырье, которое перемещается из Европы в Азию, а также транзит химикатов. Также по его словам за три квартала 2022 года на 232% увеличились контейнерные перевозки из Китая в Европу.ГЖД упрощает оформление документов для международных перевозок >>Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них: автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, давид перадзе, грузинская железная дорога, экономика, гжд
грузия, новости, давид перадзе, грузинская железная дорога, экономика, гжд
Грузинская железная дорога увеличила прибыль в 25 раз
09:01 12.11.2022 (обновлено: 09:25 12.11.2022)
Компания с начала года уже перевезла около 11 миллионов тонн, а до конца года объем грузоперевозок составит 14-15 миллионов тонн
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Прибыль АО "Грузинская железная дорога" за три квартала составила 278 миллионов лари, что в 25 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил директор ГЖД Давид Перадзе.
Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе.
"За последние три квартала "Грузинская железная дорога" увеличила свой доход на 22%, а это примерно 507 млн лари. Следует также сказать, что в этом году мы закрыли каждый квартал с прибылью, и за первые три квартала года прибыль компании составила 278 миллионов лари. Это 25-кратное увеличение чистой прибыли по сравнению с предыдущим годом", – сказал Перадзе в эфире телеканала "Пирвели".
По его словам, рост доходов связан с увеличением перевозки грузов в транспортном коридоре.
"В наш коридор вернулись многочисленные грузы, и в последнее время в грузовом коридоре наблюдается достаточно большой рост", – отметил Перадзе.
По его словам, компания уже перевезла около 11 миллионов тонн, а до конца года объем грузоперевозок составит 14-15 миллионов тонн.
Среди новых грузов, появившихся в транспортном коридоре, Перадзе выделил сахарное сырье, которое перемещается из Европы в Азию, а также транзит химикатов. Также по его словам за три квартала 2022 года на 232% увеличились контейнерные перевозки из Китая в Европу.
Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.
В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них: автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.