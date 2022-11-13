https://sputnik-georgia.ru/20221113/golosovanie-na-vyborakh-predsedatelya-natsionalnogo-dvizheniya-budet-elektronnym-272147923.html

Голосование на выборах председателя "Национального движения" будет электронным

Голосование на выборах председателя "Национального движения" будет электронным

Рабочая группа до 22 ноября подготовит официальный документ по процедуре выборов и представит его на утверждение политсовету 13.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-13T19:48+0400

2022-11-13T19:48+0400

2022-11-13T19:48+0400

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единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Нового председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" выберут путем электронного голосования, заявил член партии Леван Бежашвили после заседания рабочей группы в офисе ЕНД.В пятницу 11 ноября в партии была создана рабочая группа, которая должна разработать принципы предстоящих выборов. В нее вошли семь человек: Георгий Ботковели, Торнике Бикашвили, Нино Квитаишвили, Бачо Долидзе, Леван Бежашвили, Иванэ Петриашвили. Модератором группы стал Георгий Барамидзе.По его словам, вероятно, к середине декабря этот процесс должен завершиться. Для выдвижения своей кандидатуры конкретному человеку потребуется поддержка трех членов политсовета.Как отметил Бежашвили, рабочая группа до 22 ноября подготовит официальный документ и представит его на утверждение политсовету. После этого кандидаты официально зарегистрируют свои кандидатуры."Грузинская мечта": Саакашвили доведет "Нацдвижение" до раскола >>На данном этапе известно, что Георгий Чаладзе и гражданский активист Георгий Мумладзе будут бороться за место председателя партии наряду с действующим главой Никой Мелия.О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Кто станет председателем "Нацдвижения"? Версия правящей силы опровергнута >>Прошлые выборы председателя партии проходили также по системе онлайн-голосования. Вопреки желанию основателя партии, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, тогда выборы выиграл Ника Мелия, а не экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, леван бежашвили, ника мелия, михаил саакашвили, единое нацдвижение