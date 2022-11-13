https://sputnik-georgia.ru/20221113/golosovanie-na-vyborakh-predsedatelya-natsionalnogo-dvizheniya-budet-elektronnym-272147923.html
Голосование на выборах председателя "Национального движения" будет электронным
Голосование на выборах председателя "Национального движения" будет электронным
Рабочая группа до 22 ноября подготовит официальный документ по процедуре выборов и представит его на утверждение политсовету 13.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-13T19:48+0400
2022-11-13T19:48+0400
2022-11-13T19:48+0400
грузия
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леван бежашвили
ника мелия
михаил саакашвили
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Нового председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" выберут путем электронного голосования, заявил член партии Леван Бежашвили после заседания рабочей группы в офисе ЕНД.В пятницу 11 ноября в партии была создана рабочая группа, которая должна разработать принципы предстоящих выборов. В нее вошли семь человек: Георгий Ботковели, Торнике Бикашвили, Нино Квитаишвили, Бачо Долидзе, Леван Бежашвили, Иванэ Петриашвили. Модератором группы стал Георгий Барамидзе.По его словам, вероятно, к середине декабря этот процесс должен завершиться. Для выдвижения своей кандидатуры конкретному человеку потребуется поддержка трех членов политсовета.Как отметил Бежашвили, рабочая группа до 22 ноября подготовит официальный документ и представит его на утверждение политсовету. После этого кандидаты официально зарегистрируют свои кандидатуры."Грузинская мечта": Саакашвили доведет "Нацдвижение" до раскола >>На данном этапе известно, что Георгий Чаладзе и гражданский активист Георгий Мумладзе будут бороться за место председателя партии наряду с действующим главой Никой Мелия.О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Кто станет председателем "Нацдвижения"? Версия правящей силы опровергнута >>Прошлые выборы председателя партии проходили также по системе онлайн-голосования. Вопреки желанию основателя партии, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, тогда выборы выиграл Ника Мелия, а не экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, леван бежашвили, ника мелия, михаил саакашвили, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, леван бежашвили, ника мелия, михаил саакашвили, единое нацдвижение
Голосование на выборах председателя "Национального движения" будет электронным
Рабочая группа до 22 ноября подготовит официальный документ по процедуре выборов и представит его на утверждение политсовету
ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Нового председателя самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" выберут путем электронного голосования, заявил член партии Леван Бежашвили после заседания рабочей группы в офисе ЕНД.
В пятницу 11 ноября в партии была создана рабочая группа, которая должна разработать принципы предстоящих выборов. В нее вошли семь человек: Георгий Ботковели, Торнике Бикашвили, Нино Квитаишвили, Бачо Долидзе, Леван Бежашвили, Иванэ Петриашвили. Модератором группы стал Георгий Барамидзе.
"Речь идет о развитии электронного формата выборов, обеспечивающего соблюдение принципа универсальности. Наши сторонники и члены партии получат возможность избрать председателя партии электронным способом", - сказал Бежашвили журналистам.
По его словам, вероятно, к середине декабря этот процесс должен завершиться. Для выдвижения своей кандидатуры конкретному человеку потребуется поддержка трех членов политсовета.
Как отметил Бежашвили, рабочая группа до 22 ноября подготовит официальный документ и представит его на утверждение политсовету. После этого кандидаты официально зарегистрируют свои кандидатуры.
На данном этапе известно, что Георгий Чаладзе и гражданский активист Георгий Мумладзе будут бороться за место председателя партии наряду с действующим главой Никой Мелия.
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Прошлые выборы председателя партии проходили также по системе онлайн-голосования. Вопреки желанию основателя партии, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, тогда выборы выиграл Ника Мелия, а не экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе.