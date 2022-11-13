https://sputnik-georgia.ru/20221113/v-gruzii-startovala-novaya-gosprogramma-podderzhki-fundukovodstva-272123679.html

В Грузии стартовала новая госпрограмма поддержки фундуководства

В Грузии стартовала новая госпрограмма поддержки фундуководства

Бенефициары, включенные в программу, получат субсидию путем зачисления соответствующих баллов на агрокарту Liberty Bank 13.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-13T12:38+0400

2022-11-13T12:38+0400

2022-11-13T12:38+0400

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Государственная Программа содействия производству фундука, предусматривающая помощь как малым, так и крупным фермерским хозяйствам, стартовала в Грузии, сообщает Минсельхоз.По решению правительства, все физические лица, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию из расчета 500 лари (183,2 доллара) на 1 гектар.Бенефициары, включенные в программу, получат субсидию путем зачисления соответствующих баллов на агрокарту Liberty Bank.Для получения финансовой помощи фундуководы должны зарегистрировать свои плантации лесных орехов в фундуковом кадастре с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года.В рамках программы, Минсельхоз составит кадастр фундука, куда будет собрана информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также будут собраны данные о сортах фундука, что позволит ведомству провести анализ и принять соответствующие меры для поддержки отрасли.Программа реализуется во всех муниципалитетах Грузии, кроме самоуправляемых городов.Новое предприятие по переработке фундука открылось на западе Грузии >>Ранее глава Минсельхоза Отара Шамугия рассказал о причинах, по которым стала необходима поддержка отрасли.По его словам, в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Так, в 2021 году доходы, полученные в результате экспорта фундука, составили более 115 миллионов долларов.Борьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га >>Тем не менее, по информации министра, в 2022 году фермеры не могли получить должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу, и как результат – снизились урожайность и качество продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, отар шамугия , liberty bank, сельское хозяйство грузии