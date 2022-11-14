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Грузия получит 3,4 миллиона долларов для продовольственной безопасности

Грузия получит 3,4 миллиона долларов для продовольственной безопасности

К реализации проекта будут подключены эксперты FAO, Чехии, Европейского Союза и Швеции, заявил министр 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T23:52+0400

2022-11-14T23:52+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Грузия получит 3,4 миллиона долларов для поддержки безопасности продовольствия, санитарных и фитосанитарных мер от Шведского агентства развития, сообщает Минсельхоз страны.Выделение средств предусмотрено соглашением, которое подписали глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия и представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Грузии Раймунд Йеле в рамках Программы европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов ENPARD IV.Шамугия рассказал о важности увеличения производства качественной продукции для страны и акцентировал внимание на вопросе поддержки в направлении внедрения знаний и современных технологий.Продовольственная безопасность в Грузии – глава Минсельхоза выступил на сессии КВПБ >>Министр поблагодарил FAO и правительство Швеции за многолетнее плодотворное сотрудничество, обратил внимание на важность ENPARD IV в процессе сближения с Евросоюзом и упрощения доступа на европейские рынки.В свою очередь, представитель FAO в Грузии Раймунд Йеле рассказал об успешном внедрении ENPARD III и выразил желание добиться ощутимых результатов в направлении пищевой безопасности, санитарии и фитосанитарии в рамках ENPARD IV. По его словам, к реализации проекта будут подключены эксперты FAO, Чехии, Европейского Союза и Швеции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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