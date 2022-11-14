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Кто станет новым Народным защитником Грузии – в парламенте намечены консультации
Кто станет новым Народным защитником Грузии – в парламенте намечены консультации
Без фракции "Грузинская мечта" избрать Народного защитника не удастся, заявил спикер парламента 14.11.2022, Sputnik Грузия
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шалва папуашвили
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народный защитник грузии
омбудсмен
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Политические консультации между парламентскими группами по поводу отбора кандидатуры Народного защитника Грузии могут состояться на текущей неделе.Вопрос поставили на заседании бюро оппозиционные депутаты. Председатель законодательного органа Шалва Папуашвили заявил, что провести процесс в указанный срок не удалось из-за объективных причин, а на этой неделе представители парламентских фракций уже находятся в Грузии.При это спикер парламента отметил, что процесс, который проходил до этого, был прозрачным."Сейчас процесс, называемый политическими консультациями, и думаю, что здесь важно, чтобы стороны поговорили", – отметил Папуашвили.Спикер парламента также разъяснил, что без фракции "Грузинская мечта" избрать Народного защитника не удастся, и важно, чтобы депутаты и на это обратили внимание."Грузинская мечта" не смогла определиться с кандидатом в Народные защитники &gt;&gt;"С самого начало был разговор о том, что кандидат должен быть одинаково приемлемым для всех… Поэтому призываю всех посмотреть на вопрос с этой перспективы, чтобы и здесь не было радикальных полюсов, чтобы мы как-то смогли достичь соглашения, что в конечном итоге в интересах всех", – отметил он.Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов. Кого именно поддержат партии – пока неизвестно.Правящая партия "Грузинская мечта" не представляла своего кандидата в омбудсмены.Парламент Грузии завершил слушания кандидатов в Народные защитники &gt;&gt;Политическая группа "Гирчи" ограничилась всего одним кандидатом, группа "Европейские социалисты" – двумя, "Группа реформ", "Лело" и фракция "Единое национальное движение" – тремя, а политическая группа "Граждане" представила всех подавших заявки.За пост Народного защитника будут бороться:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, грузинская мечта, народный защитник грузии, омбудсмен, парламент грузии
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, грузинская мечта, народный защитник грузии, омбудсмен, парламент грузии

Кто станет новым Народным защитником Грузии – в парламенте намечены консультации

21:03 14.11.2022 (обновлено: 21:10 14.11.2022)
© Parliament of GeorgiaШалва Папуашвили
Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2022
© Parliament of Georgia
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Без фракции "Грузинская мечта" избрать Народного защитника не удастся, заявил спикер парламента
ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Политические консультации между парламентскими группами по поводу отбора кандидатуры Народного защитника Грузии могут состояться на текущей неделе.
Вопрос поставили на заседании бюро оппозиционные депутаты. Председатель законодательного органа Шалва Папуашвили заявил, что провести процесс в указанный срок не удалось из-за объективных причин, а на этой неделе представители парламентских фракций уже находятся в Грузии.

"Были объективные причины. Голосование будет иметь значение в том случае, когда вокруг какого-либо кандидата соберется квалифицированное большинство. Для этого необходимо обменяться мнением друг с другом, и думаю, что этот процесс начнется", – заявил Папуашвили.

При это спикер парламента отметил, что процесс, который проходил до этого, был прозрачным.
"Сейчас процесс, называемый политическими консультациями, и думаю, что здесь важно, чтобы стороны поговорили", – отметил Папуашвили.
Спикер парламента также разъяснил, что без фракции "Грузинская мечта" избрать Народного защитника не удастся, и важно, чтобы депутаты и на это обратили внимание.
"Грузинская мечта" не смогла определиться с кандидатом в Народные защитники >>
"С самого начало был разговор о том, что кандидат должен быть одинаково приемлемым для всех… Поэтому призываю всех посмотреть на вопрос с этой перспективы, чтобы и здесь не было радикальных полюсов, чтобы мы как-то смогли достичь соглашения, что в конечном итоге в интересах всех", – отметил он.
Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов. Кого именно поддержат партии – пока неизвестно.
Правящая партия "Грузинская мечта" не представляла своего кандидата в омбудсмены.
Парламент Грузии завершил слушания кандидатов в Народные защитники >>
Политическая группа "Гирчи" ограничилась всего одним кандидатом, группа "Европейские социалисты" – двумя, "Группа реформ", "Лело" и фракция "Единое национальное движение" – тремя, а политическая группа "Граждане" представила всех подавших заявки.
За пост Народного защитника будут бороться:
руководитель НПО "Партнерство за права человека" Анна Абашидзе;
адвокат адвокатского бюро "Аревадзе, Гонашвили и партнеры" Марика Аревадзе;
заместитель Народного защитника Георгий Бурджанадзе;
руководитель НПО "Инициатива женщин за равноправие" Лела Гаприндашвили;
профессор права и международных отношений Государственного технического университета Софио Деметрашвили;
профессор школы права и политики GIPA (Институт общественных дел Грузии) Тинатин Эрквания;
безработная Евгения Тавадзе;
председатель НПО "Ассоциация молодых правозащитников" Александр Кобаидзе;
председатель районного управления Кварели Союза молодых юристов Леван Кокорашвили;
председатель научно-интеллектуального клуба "Диалог поколений" Нугзар Кохреидзе;
основатель и директор НПО "Институт защиты граждан" Георгий Мариамидзе;
юрист Профсоюзов Грузии Серго Махарадзе;
основатель НПО "Голос народа" Мака Миндиашвили;
член Ассоциации адвокатов Грузи Джемал Нателашвили;
резервист дипломатической службы Грузии Николоз Николадзе;
исполнительный директор НПО "Центр развития и демократии" Кетеван Чачава;
депутат парламента Яго Хвичия;
директор НПО "Страж суда Грузии" Нази Джанезашвили.
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