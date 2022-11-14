https://sputnik-georgia.ru/20221114/kto-stanet-novym-narodnym-zaschitnikom-gruzii--v-parlamente-namecheny-konsultatsii-272180676.html

Кто станет новым Народным защитником Грузии – в парламенте намечены консультации

Кто станет новым Народным защитником Грузии – в парламенте намечены консультации

Без фракции "Грузинская мечта" избрать Народного защитника не удастся, заявил спикер парламента 14.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Политические консультации между парламентскими группами по поводу отбора кандидатуры Народного защитника Грузии могут состояться на текущей неделе.Вопрос поставили на заседании бюро оппозиционные депутаты. Председатель законодательного органа Шалва Папуашвили заявил, что провести процесс в указанный срок не удалось из-за объективных причин, а на этой неделе представители парламентских фракций уже находятся в Грузии.При это спикер парламента отметил, что процесс, который проходил до этого, был прозрачным."Сейчас процесс, называемый политическими консультациями, и думаю, что здесь важно, чтобы стороны поговорили", – отметил Папуашвили.Спикер парламента также разъяснил, что без фракции "Грузинская мечта" избрать Народного защитника не удастся, и важно, чтобы депутаты и на это обратили внимание."Грузинская мечта" не смогла определиться с кандидатом в Народные защитники >>"С самого начало был разговор о том, что кандидат должен быть одинаково приемлемым для всех… Поэтому призываю всех посмотреть на вопрос с этой перспективы, чтобы и здесь не было радикальных полюсов, чтобы мы как-то смогли достичь соглашения, что в конечном итоге в интересах всех", – отметил он.Народным защитником станет тот кандидат, который получит минимум 90 голосов, но больше своих конкурентов. Кого именно поддержат партии – пока неизвестно.Правящая партия "Грузинская мечта" не представляла своего кандидата в омбудсмены.Парламент Грузии завершил слушания кандидатов в Народные защитники >>Политическая группа "Гирчи" ограничилась всего одним кандидатом, группа "Европейские социалисты" – двумя, "Группа реформ", "Лело" и фракция "Единое национальное движение" – тремя, а политическая группа "Граждане" представила всех подавших заявки.За пост Народного защитника будут бороться:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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