https://sputnik-georgia.ru/20221114/my-eto-tak-ne-ostavim---ot-posla-es-v-gruzii-zhdut-otveta-iz-za-obvineniy-devida-li-272168106.html
"Мы это так не оставим" – от посла ЕС в Грузии ждут ответа из-за обвинений Дэвида Ли
"Мы это так не оставим" – от посла ЕС в Грузии ждут ответа из-за обвинений Дэвида Ли
Бывший исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации утверждает, что ушел с поста под давлением Карла Харцеля и Андрюса Кубилюса 14.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-14T13:25+0400
2022-11-14T13:25+0400
2022-11-14T13:31+0400
политика
грузия
новости
карл харцель
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/01/248380130_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1fe9a2aa922294097d39559bb35e6aa9.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Новому послу Евросоюза в Грузии Павлу Герчинскому следует прокомментировать обвинения, которые были высказаны в адрес его предшественника Карла Харцеля, сказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа.Бывший исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Дэвид Ли ранее заявил, что ушел с поста под давлением бывшего посла ЕС в Грузии Карла Харцеля и депутата Европарламента Андрюса Кубилюса.По его словам, должно быть строгое реагирование на случившееся. "Мы это так не оставим. Реагирование на это должно быть строгим", – отметил Заркуа.Как утверждает Ли, Кубилюс написал письмо Харцелю и потребовал, чтобы он не работал с Европейской бизнес-ассоциацией в Грузии из-за политических взглядов его руководителя. После этого в апреле 2022 года Харцель якобы вызвал Ли в свой кабинет и сказал, что он больше не будет работать с ассоциацией, если тот останется на посту. После чего, по словам Ли, он подал в отставку и покинул страну.Кобахидзе пояснил, за что раскритиковал экс-посла ЕС в Грузии>>Обвинения в его адрес Кубилюс назвал дезинформацией. В ответ европарламентарий утверждает, что вовсе не знаком с Ли и у него не было никакой коммуникации с Харцелем по указанному вопросу.В свою очередь Ли заявил, что просто так невозможно все опровергнуть, поскольку существует документальные доказательства. По его словам, он просто так не бросал работу."Это было моим будущим в Грузии, это должно было стать моей карьерой. А они просто разрушили все это из-за того, что я не поддерживаю "Единое национальное движение", – заявил Ли накануне в передаче "Имеди Live".Новый посол ЕС вручил верительные грамоты президенту Грузии>>По его словам, "Нацдвижение" является мафией, они вымогали деньги у бизнеса и так разбогатели."Это правда. И в демократической стране я имею право сказать это", – отметил он.Он также заявил, что некоторые депутаты Европарламента являются лоббистами "Нацдвиженпия", а некоторые неправительственные организации в Грузии – коррумпированными. По словам Ли, ряд НПО берут деньги от доноров и используют их для поддержки "Нацдвижения".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/01/248380130_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2dbb3d00474c1c4b154831dc8a2e82ec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, карл харцель, европарламент
политика, грузия, новости, карл харцель, европарламент
"Мы это так не оставим" – от посла ЕС в Грузии ждут ответа из-за обвинений Дэвида Ли
13:25 14.11.2022 (обновлено: 13:31 14.11.2022)
Бывший исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации утверждает, что ушел с поста под давлением Карла Харцеля и Андрюса Кубилюса
ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Новому послу Евросоюза в Грузии Павлу Герчинскому следует прокомментировать обвинения, которые были высказаны в адрес его предшественника Карла Харцеля, сказал депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа.
Бывший исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Дэвид Ли ранее заявил, что ушел с поста под давлением бывшего посла ЕС в Грузии Карла Харцеля и депутата Европарламента Андрюса Кубилюса.
"От господина Ли мы услышали, что под воздействием Кубилюса, господин Харцель, который был послом ЕС, прибегал к насилию из-за иного мнения и этого человека вынудили уйти в отставку. Это трагедия. Я бы хотел, чтобы новый посол прокомментировал то, что сказал господин Ли", – заявил Заркуа в передаче "Имеди Live" на телеканале "Имеди".
По его словам, должно быть строгое реагирование на случившееся.
"Мы это так не оставим. Реагирование на это должно быть строгим", – отметил Заркуа.
Как утверждает Ли, Кубилюс написал письмо Харцелю и потребовал, чтобы он не работал с Европейской бизнес-ассоциацией в Грузии из-за политических взглядов его руководителя. После этого в апреле 2022 года Харцель якобы вызвал Ли в свой кабинет и сказал, что он больше не будет работать с ассоциацией, если тот останется на посту. После чего, по словам Ли, он подал в отставку и покинул страну.
Обвинения в его адрес Кубилюс назвал дезинформацией. В ответ европарламентарий утверждает, что вовсе не знаком с Ли и у него не было никакой коммуникации с Харцелем по указанному вопросу.
В свою очередь Ли заявил, что просто так невозможно все опровергнуть, поскольку существует документальные доказательства. По его словам, он просто так не бросал работу.
"Это было моим будущим в Грузии, это должно было стать моей карьерой. А они просто разрушили все это из-за того, что я не поддерживаю "Единое национальное движение", – заявил Ли накануне в передаче "Имеди Live".
По его словам, "Нацдвижение" является мафией, они вымогали деньги у бизнеса и так разбогатели.
"Это правда. И в демократической стране я имею право сказать это", – отметил он.
Он также заявил, что некоторые депутаты Европарламента являются лоббистами "Нацдвиженпия", а некоторые неправительственные организации в Грузии – коррумпированными. По словам Ли, ряд НПО берут деньги от доноров и используют их для поддержки "Нацдвижения".