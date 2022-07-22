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Кобахидзе пояснил, за что раскритиковал экс-посла ЕС в Грузии

Кобахидзе пояснил, за что раскритиковал экс-посла ЕС в Грузии

Лидер "Грузинской мечты" объяснил евродепутатам, почему критиковал ныне уже бывшего посла Евросоюза в Грузии 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T11:58+0400

2022-07-22T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Карл Харцель будучи послом Евросоюза в Грузии не до конца рассматривал Грузию как суверенное государство, сказал председатель правящей партии страны "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе после встречи с европарламентариями.Оппозиция обрушилась с критикой на партию власти после того, как 20 июля глава парламентского комитета по внешним делам Николоз Самхарадзе заявил, что Харцель мог бы лучше работать над тем, чтобы Грузия получила статус кандидата в ЕС, а Кобахидзе добавил, что Харцель играл лишь отрицательную роль в отношениях между Евросоюзом и Грузией.При этом он вновь повторил утверждение о том, что Харцель, к сожалению, сыграл очень отрицательную роль в отношениях между Грузией и Евросоюзом.Он подчеркнул, что у "Грузинской мечты" есть "очень твердые основания" для негативной оценки деятельности Харцеля в Грузии.Евродепутаты призвали "Грузинскую мечту" и оппозицию работать вместе над 12 пунктами>>В качестве одного из примеров он привел переговоры при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля, в результате которых 19 апреля 2021 года правящая партия и часть оппозиции подписали соглашение. Это было неким компромиссом для завершения политического кризиса, длившегося несколько месяцев."Когда рассматривалось соглашение 19 апреля, во время переговоров, у него на определенные темы была такая позиция, которая была оскорбительной для государства. И после этого тоже были определенные эпизоды, в которых мы увидели такое отношение. Мы увидели отношение, в котором он не до конца смотрел на Грузию, как на суверенное государство", - сказал Кобахидзе.По его словам, было много в том числе публичных заявлений Харцеля, которые "Грузинская мечта" оценивает негативно.Давления не было - посол США о скандальном заявлении грузинского судьи>>"Но в закулисье происходило гораздо больше, чем на публике, и это отношение очень обижало, поскольку Грузию все, особенно дипломаты должны рассматривать, как суверенное государство", - заявил Кобахидзе.Ранее посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что шокирована услышанной в адрес Харцеля критикой. По ее словам, это неуважение к человеку, который усердно трудился четыре года для европейского будущего Грузии.Что касается визита делегации комитета Европарламента по иностранным делам провела в Тбилиси, евродепутаты провели встречи с президентом Саломе Зурабишвили, депутатами от "Грузинской мечты" и оппозицией, неправительственными организациями и омбудсменом, а также с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.Оппозиция вступилась за бывшего посла Евросоюза в Грузии>>На встрече премьер с сожалением отметил дифференцированный подход Евросоюза в отношении Грузии 23 июня, когда в отличие от Украины и Молдовы отказал ей в предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. При этом он отметил, что Грузия уже начала работать над 12 условиями, после выполнения которых стране обещали предоставить статус кандидата.

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