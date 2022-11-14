https://sputnik-georgia.ru/20221114/pochemu-rossiya-vazhnyy-postavschik-topliva-v-gruziyu--mnenie-glavy-minfina-272180330.html

Почему Россия важный поставщик топлива в Грузию – мнение главы Минфина

Почему Россия важный поставщик топлива в Грузию – мнение главы Минфина

Необходимость диверсификации рынка встает в отношении той продукции, которая является дефицитной, заявил министр 14.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-14T20:41+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Частный сектор завозит в Грузию топливо из тех стран, где их стоимость ниже, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.Министр ответил на вопрос журналиста о зависимости Грузии от России по импорту нефтепродуктов и пшеницы, и что по этой продукции у страны не диверсифицированы рынки.По словам министра, необходимость диверсификации рынка встает в отношении той продукции, которая является дефицитной."Нефтепродукты не являются товаром, который может быть в дефиците в силу того, что слишком много производителей, слишком много импортеров, слишком много экспортеров нефтепродуктов, конкретно топлива", – сказал он.Бензин в Грузии заметно подешевел в августе-сентябре >>Министр пояснил, что в отношении отдельных видов топлива осуществляется импорт из России, а в отношении других – импорт из стран ЕС."Если мы говорим о законодательных рамках, пока это разрешено и пока законно ввозить конкретные товары из конкретной страны, это делает частный сектор", – заявил Хуцишвили.Из России в январе-сентябре завезли около 434,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму более 430 млн долларов, что в 4,5 раза больше, чем за отчетный период 2021 года.Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика >>Россия является вторым крупным торговым партнером Грузии. Товарооборот между странами за девять месяцев 2022 года вырос почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1,7 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился на 11%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, нефтепродукты, министерство финансов грузии, цены