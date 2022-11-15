https://sputnik-georgia.ru/20221115/arveladze-khochet-chtoby-kvaratskheliya-uluchshil-ego-rekord-272216417.html

Арвеладзе хочет, чтобы Кварацхелия улучшил его рекорд

Арвеладзе хочет, чтобы Кварацхелия улучшил его рекорд

Наша большая мечта – выйти в финальную стадию чемпионатов Европы и мира, заявил бывший футболист 15.11.2022, Sputnik Грузия

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шота арвеладзе

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Бывший нападающий сборной Грузии и амстердамского "Аякса", а также успешный тренер Шота Арвеладзе надеется, что Хвича Кварацхелия улучшит его рекорд забитых за сборную голов, об этом он заявил Corriere del Mezzogiorno.Шота Арвеладзе является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Грузии по футболу. За 61 матч он забил 26 голов.По словам Арвеладзе, Кварацхелия хороший игрок и уже смог отличиться в команде, которая прекрасно выступает в чемпионате."В пятницу он сказал мне, что в "Наполи" у него лучший этап в карьере. Но у него все еще болит спина, и Квара надеется, что он сможет скоро вернуться на поле", – сказал Арвеладзе.Трасферная стоимость Кварацхелия и Мамардашвили рекордно выросла >>По его словам, для грузинского народа Хвича Кварацхелия – лучший футболист, с которым связывают будущее сборной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, новости, грузия, шота арвеладзе, хвича кварацхелия, футбол