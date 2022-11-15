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Арвеладзе хочет, чтобы Кварацхелия улучшил его рекорд
Арвеладзе хочет, чтобы Кварацхелия улучшил его рекорд
Наша большая мечта – выйти в финальную стадию чемпионатов Европы и мира, заявил бывший футболист 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T21:16+0400
2022-11-15T21:16+0400
2022-11-15T21:20+0400
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новости
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шота арвеладзе
хвича кварацхелия
футбол
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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Бывший нападающий сборной Грузии и амстердамского "Аякса", а также успешный тренер Шота Арвеладзе надеется, что Хвича Кварацхелия улучшит его рекорд забитых за сборную голов, об этом он заявил Corriere del Mezzogiorno.Шота Арвеладзе является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Грузии по футболу. За 61 матч он забил 26 голов.По словам Арвеладзе, Кварацхелия хороший игрок и уже смог отличиться в команде, которая прекрасно выступает в чемпионате."В пятницу он сказал мне, что в "Наполи" у него лучший этап в карьере. Но у него все еще болит спина, и Квара надеется, что он сможет скоро вернуться на поле", – сказал Арвеладзе.Трасферная стоимость Кварацхелия и Мамардашвили рекордно выросла >>По его словам, для грузинского народа Хвича Кварацхелия – лучший футболист, с которым связывают будущее сборной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, грузия, шота арвеладзе, хвича кварацхелия, футбол
Арвеладзе хочет, чтобы Кварацхелия улучшил его рекорд
21:16 15.11.2022 (обновлено: 21:20 15.11.2022)
Наша большая мечта – выйти в финальную стадию чемпионатов Европы и мира, заявил бывший футболист
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik.
Бывший нападающий сборной Грузии и амстердамского "Аякса", а также успешный тренер Шота Арвеладзе надеется, что Хвича Кварацхелия улучшит его рекорд забитых за сборную голов, об этом он заявил Corriere del Mezzogiorno
.
Шота Арвеладзе является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Грузии по футболу. За 61 матч он забил 26 голов.
"Я совершенно не боюсь, что Хвича улучшит мой голевой рекорд. Не волнуйтесь, наоборот, я этого желаю. Всему свое время, а мы уже в прошлом. Я надеюсь, что он сможет вознести Грузию на вершину. Наша большая мечта – выйти в финальную стадию чемпионатов Европы и мира. Вместе с Кварой мы сможем это сделать", – сказал Шота Арвеладзе.
По словам Арвеладзе, Кварацхелия хороший игрок и уже смог отличиться в команде, которая прекрасно выступает в чемпионате.
"В пятницу он сказал мне, что в "Наполи" у него лучший этап в карьере. Но у него все еще болит спина, и Квара надеется, что он сможет скоро вернуться на поле", – сказал Арвеладзе.
По его словам, для грузинского народа Хвича Кварацхелия – лучший футболист, с которым связывают будущее сборной.