https://sputnik-georgia.ru/20221115/besplatnaya-vaktsinatsiya-protiv-virusa-grippa-prodlena-v-gruzii-do-22-noyabrya-272199890.html

Бесплатная вакцинация против вируса гриппа продлена в Грузии до 22 ноября

Бесплатная вакцинация против вируса гриппа продлена в Грузии до 22 ноября

Вакцину против вируса гриппа могут сделать все граждане Грузии в возрасте от 6 месяцев 15.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-15T13:00+0400

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грипп

грипп атакует грузию

национальный центр по контролю заболеваний

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Сделать прививку против вируса гриппа бесплатно жители Грузии могут до 22 ноября, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Бесплатная вакцинация должна была завершиться 15 ноября, однако центр по контролю заболеваний принял решение продлить ее еще на неделю. До этого бесплатно вакцина была доступна лишь для ограниченной группы лиц.Вакцину против вируса гриппа могут сделать все граждане Грузии в возрасте от 6 месяцев, в около 400 медучреждениях страны. Ознакомиться с медучреждениями, где делают прививку против вируса гриппа, можно по этой ссылке. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Из 200 тысяч доз вакцины сто тысяч уже потрачены.Специалисты заявляют, что Грузия на пороге пика распространения свиного гриппа – пик ожидается в конце декабря. По прогнозам, количество инфицированных будет больше, чем в предыдущие годы. Причиной медики называют несколько волн вируса гриппа, зафиксированных в этом году.По словам медиков, вирус гриппа, исходя из своих свойств, среди других респираторных инфекций является самым опасным и требующим особого внимания. Он длится в течение 3-5 дней и ему характерны и осложнения. В период пандемии коронавируса динамика распространения респираторных вирусов видоизменилась. В 2020 году гриппа практические не было, поскольку коронавирус притеснил его, соответственно, он меньше беспокоил население. В 2021 году данная динамика продолжилась, однако в этом году ситуация изменилась.В мае этого эпидемиологи заявили, что сезон вируса гриппа в Грузии затянулся и обогнал по количеству зараженных коронавирусом. По статистике врачей, подобного распространения гриппа с 2008-2009 годов в Грузии не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грипп, грипп атакует грузию, национальный центр по контролю заболеваний, новости, общество