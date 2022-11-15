https://sputnik-georgia.ru/20221115/chinovnik-merii-na-zapade-gruzii-popalsya-na-vzyatke-272187014.html
Чиновник мэрии на западе Грузии попался на взятке
Чиновник мэрии на западе Грузии попался на взятке
Если вина будет доказана, чиновнику грозит от шести до девяти лет лишения свободы 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T07:32+0400
2022-11-15T07:32+0400
2022-11-15T08:06+0400
грузия
новости
происшествия
озургети
сгб
гурия
взятка
грузия на олимпиаде в рио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613702_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_726633a95d1c73010beeb14215bdcf42.jpg
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства СГБ Грузии задержали представителя мэра Озургети (регион Гурия) в селе Мерия по обвинению во взяточничестве, говорится в сообщении ведомства.Следствие установило, что задержанный взял у гражданина 500 лари в качестве взятки, в обмен на выдачу фальшивого документа, удостоверяющего происхождение 10 кубометров древесины.Уголовное дело возбуждено по статье "Взяточничество". Если вина будет доказана, чиновнику грозит от шести до девяти лет лишения свободы.Экс-чиновник мэрии Озургети задержан за взятку >>Следствие ведет Антикоррупционное агентство СГБ Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
озургети
гурия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613702_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_be3e781efc49e8a8b568a7471c874f45.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, озургети, сгб, гурия, взятка, грузия на олимпиаде в рио
грузия, новости, происшествия, озургети, сгб, гурия, взятка, грузия на олимпиаде в рио
Чиновник мэрии на западе Грузии попался на взятке
07:32 15.11.2022 (обновлено: 08:06 15.11.2022)
Если вина будет доказана, чиновнику грозит от шести до девяти лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства СГБ Грузии задержали представителя мэра Озургети (регион Гурия) в селе Мерия по обвинению во взяточничестве, говорится в сообщении ведомства.
Следствие установило, что задержанный взял у гражданина 500 лари в качестве взятки, в обмен на выдачу фальшивого документа, удостоверяющего происхождение 10 кубометров древесины.
Уголовное дело возбуждено по статье "Взяточничество". Если вина будет доказана, чиновнику грозит от шести до девяти лет лишения свободы.
Следствие ведет Антикоррупционное агентство СГБ Грузии.