https://sputnik-georgia.ru/20221115/chinovnik-merii-na-zapade-gruzii-popalsya-na-vzyatke-272187014.html

Чиновник мэрии на западе Грузии попался на взятке

Чиновник мэрии на западе Грузии попался на взятке

Если вина будет доказана, чиновнику грозит от шести до девяти лет лишения свободы 15.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства СГБ Грузии задержали представителя мэра Озургети (регион Гурия) в селе Мерия по обвинению во взяточничестве, говорится в сообщении ведомства.Следствие установило, что задержанный взял у гражданина 500 лари в качестве взятки, в обмен на выдачу фальшивого документа, удостоверяющего происхождение 10 кубометров древесины.Уголовное дело возбуждено по статье "Взяточничество". Если вина будет доказана, чиновнику грозит от шести до девяти лет лишения свободы.Экс-чиновник мэрии Озургети задержан за взятку >>Следствие ведет Антикоррупционное агентство СГБ Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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