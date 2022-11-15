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Чиновник мэрии на западе Грузии попался на взятке
Чиновник мэрии на западе Грузии попался на взятке
Если вина будет доказана, чиновнику грозит от шести до девяти лет лишения свободы 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства СГБ Грузии задержали представителя мэра Озургети (регион Гурия) в селе Мерия по обвинению во взяточничестве, говорится в сообщении ведомства.Следствие установило, что задержанный взял у гражданина 500 лари в качестве взятки, в обмен на выдачу фальшивого документа, удостоверяющего происхождение 10 кубометров древесины.Уголовное дело возбуждено по статье "Взяточничество". Если вина будет доказана, чиновнику грозит от шести до девяти лет лишения свободы.Экс-чиновник мэрии Озургети задержан за взятку &gt;&gt;Следствие ведет Антикоррупционное агентство СГБ Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, озургети, сгб, гурия, взятка, грузия на олимпиаде в рио
грузия, новости, происшествия, озургети, сгб, гурия, взятка, грузия на олимпиаде в рио

Чиновник мэрии на западе Грузии попался на взятке

07:32 15.11.2022 (обновлено: 08:06 15.11.2022)
© photo: Sputnik / Ramil SitdikovЗадержание преступника - наручники одевают на руки
Задержание преступника - наручники одевают на руки - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2022
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Если вина будет доказана, чиновнику грозит от шести до девяти лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства СГБ Грузии задержали представителя мэра Озургети (регион Гурия) в селе Мерия по обвинению во взяточничестве, говорится в сообщении ведомства.
Следствие установило, что задержанный взял у гражданина 500 лари в качестве взятки, в обмен на выдачу фальшивого документа, удостоверяющего происхождение 10 кубометров древесины.
Уголовное дело возбуждено по статье "Взяточничество". Если вина будет доказана, чиновнику грозит от шести до девяти лет лишения свободы.
Экс-чиновник мэрии Озургети задержан за взятку >>
Следствие ведет Антикоррупционное агентство СГБ Грузии.
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