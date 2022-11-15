https://sputnik-georgia.ru/20221115/gruziya-i-armeniya-proveli-politicheskie-konsultatsii---itogi-peregovorov-272198181.html

Грузия и Армения провели политические консультации – итоги переговоров

Грузия и Армения провели политические консультации – итоги переговоров

На встрече речь шла о среде безопасности в регионе и о важности стабильности для устойчивого и мирного развития 15.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Грузия и Армения готовы работать вместе для дальнейшего усиления двусторонних отношений, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.Об этом Сафарян заявил в Тбилиси после очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Грузии и Армении, который прошел 14 ноября. Сопредседателями политических консультаций был Сафарян и его грузинский коллега заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.Как отметил замглавы МИД Армении, стороны согласны с тем, что сотрудничество между странами развивается динамично."Мы также поделились друг с другом мнением об экономических, политических, культурных и образовательных аспектах. Впереди у нас очень хороший путь и мы готовы работать вместе для дальнейшего усиления наших двусторонних отношений", – отметил Сафарян.На встрече речь шла также о среде безопасности в регионе и была отмечена важность стабильности для устойчивого и мирного развития. Были подчеркнуты существующие между Грузией и Арменией добрососедские отношения, сообщает пресс-служба МИД Грузии.Стороны выразили готовность способствовать еще большему углублению и развитию традиционно дружественных связей.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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