Грузия и Армения провели политические консультации – итоги переговоров
12:14 15.11.2022 (обновлено: 12:19 15.11.2022)
© Сourtesy of MFA of GeorgiaГрузия и Армения провели политические консультации
© Сourtesy of MFA of Georgia
На встрече речь шла о среде безопасности в регионе и о важности стабильности для устойчивого и мирного развития
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Грузия и Армения готовы работать вместе для дальнейшего усиления двусторонних отношений, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.
© Сourtesy of MFA of GeorgiaГрузия и Армения провели политические консультации
Грузия и Армения провели политические консультации
© Сourtesy of MFA of Georgia
Об этом Сафарян заявил в Тбилиси после очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Грузии и Армении, который прошел 14 ноября. Сопредседателями политических консультаций был Сафарян и его грузинский коллега заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.
"Я рад находиться в Тбилиси с целью проведения очередного раунда двусторонних консультаций. У нас были очень плодотворные и позитивные дискуссии с представителями МИД Грузии и с моим коллегой. Мы очень довольны результатами встречи, рассмотрением существующих возможностей двусторонней повестки и дальнейшего углубления отношений", – сказал Сафарян.
Как отметил замглавы МИД Армении, стороны согласны с тем, что сотрудничество между странами развивается динамично.
"Мы также поделились друг с другом мнением об экономических, политических, культурных и образовательных аспектах. Впереди у нас очень хороший путь и мы готовы работать вместе для дальнейшего усиления наших двусторонних отношений", – отметил Сафарян.
На встрече речь шла также о среде безопасности в регионе и была отмечена важность стабильности для устойчивого и мирного развития. Были подчеркнуты существующие между Грузией и Арменией добрососедские отношения, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
© Сourtesy of MFA of GeorgiaГрузия и Армения провели политические консультации
Грузия и Армения провели политические консультации
© Сourtesy of MFA of Georgia
Стороны выразили готовность способствовать еще большему углублению и развитию традиционно дружественных связей.
"Мы поговорили о текущих вопросах, о тех темах, которые сегодня стоят на двусторонней повестке дня между Грузией и Арменией, и наметили конкретные пути для дальнейшего углубления и усиления сотрудничества, для решения текущих вопросов", – сказал Дарсалия.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.
За эти годы Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.