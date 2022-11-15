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Количество задержанных из-за теракта в Стамбуле возросло до 50
Количество задержанных из-за теракта в Стамбуле возросло до 50
Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T13:55+0400
2022-11-15T13:55+0400
2022-11-15T13:55+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Количество задержанных в связи с терактом в турецком Стамбуле возросло до 50, заявил глава Минюст Турции Бекир Боздаг.На популярной пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). При этом министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Накануне Сойлу заявил, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."Мы осуждаем все виды терроризма, независимо от того, кто его совершает. Террористические организации - враги человечества. Сегодня, как и вчера, Турция решительно продолжает борьбу с терроризмом. Число задержанных в связи с терактом достигло 50 человек. Ни одна террористическая организация не добьется успеха в какой-либо игре или атаке против Турции", - сказал Боздаг журналистам во вторник.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, в мире, бекир боздаг, сулейман сойлу, стамбул, турция, сша, теракт
новости, в мире, бекир боздаг, сулейман сойлу, стамбул, турция, сша, теракт
Количество задержанных из-за теракта в Стамбуле возросло до 50
Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Количество задержанных в связи с терактом в турецком Стамбуле возросло до 50, заявил глава Минюст Турции Бекир Боздаг.
На популярной пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
При этом министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн.
Накануне Сойлу заявил, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
"Мы осуждаем все виды терроризма, независимо от того, кто его совершает. Террористические организации - враги человечества. Сегодня, как и вчера, Турция решительно продолжает борьбу с терроризмом. Число задержанных в связи с терактом достигло 50 человек. Ни одна террористическая организация не добьется успеха в какой-либо игре или атаке против Турции", - сказал Боздаг журналистам во вторник.