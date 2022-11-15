https://sputnik-georgia.ru/20221115/krupneyshaya-oppozitsionnaya-partiya-gruzii-mozhet-otkazatsya-ot-vyborov-272215702.html

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии может отказаться от выборов?

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии может отказаться от выборов?

Этот вопрос не должен стоять на повестке дня, в то время, когда Михаил Саакашвили находится в подобной ситуации, заявил представитель партии 15.11.2022, Sputnik Грузия

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грузия

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политика

михаил саакашвили

звиад куправа

ника мелия

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" может снять вопрос проведения внутренних выборов с повестки дня, заявил член партии Звиад Куправа.Противостояние в "Едином национальном движении" продолжает набирать обороты. Часть лидеров партии открыто критикует председателя Нику Мелия, заявляя о его низкой легитимации и настаивает на проведении внутренних выборов. Мелия уже выразил готовность в них участвовать.О конфликте в главной оппозиционной партии и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя."Это конец" – вице-премьер Грузии о противостоянии в "Нацдвижении >>И хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.Все это привело к стагнации. Часть лидеров партии стала открыто высказывать недовольство в адрес Мелия. В итоге "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, звиад куправа, ника мелия, единое нацдвижение