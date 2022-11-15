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Международная финансовая корпорация готова более активно сотрудничать с Грузией

Международная финансовая корпорация готова более активно сотрудничать с Грузией

Стороны обсудили ход реализации проектов, поддерживаемых Международной финансовой корпорацией в Грузии 15.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-15T11:54+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Вопросы развития рынка капитала, кредитования малого и среднего бизнеса, а также пути увеличения инвестиционного потенциала в этом секторе министр финансов Лаша Хуцишвили обсудил с региональным директором Международной финансовой корпорации (IFC) в Европе Раной Карадше, говорится на сайте ведомства.Хуцишвили и Карадше провели встречу в Тбилиси, на которой обсудили вопросы сотрудничества Грузии с IFC.Кроме того, стороны коснулись хода реализации проектов, поддерживаемых Международной финансовой корпорацией в Грузии.На встрече были подчеркнуты тенденции экономического роста в Грузии. Как было отмечено, за девять месяцев текущего года экономический рост страны составил 10,2%.Министр финансов ознакомил гостью и с повесткой дня правительственных реформ.Региональный директор Международной финансовой корпорации выразил готовность и в дальнейшем более активно продолжать партнерство с грузинской стороной для развития государственного и частного секторов.IFC является самой крупной организацией глобального развития, деятельность которой сосредоточена на частном секторе развивающихся стран. IFC, входящая в Группу Всемирного банка, способствует экономическому развитию и улучшению жизни людей, стимулируя рост частного сектора в развивающихся странах.Грузия стала членом IFC в 1995 году. Инвестиции IFC, вложенные в десятки проектов различных секторов, поддерживают реализацию региональных проектов в стране. IFC также с помощью консультационных проектов способствует развитию частного сектора в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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