Международная финансовая корпорация готова более активно сотрудничать с Грузией
© Courtesy of Ministry of Finance of Georgia Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и региональный директор Международной финансовой корпорации (IFC) в Европе Рана Карадше
© Courtesy of Ministry of Finance of Georgia
Стороны обсудили ход реализации проектов, поддерживаемых Международной финансовой корпорацией в Грузии
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Вопросы развития рынка капитала, кредитования малого и среднего бизнеса, а также пути увеличения инвестиционного потенциала в этом секторе министр финансов Лаша Хуцишвили обсудил с региональным директором Международной финансовой корпорации (IFC) в Европе Раной Карадше, говорится на сайте ведомства.
© Courtesy of Ministry of Finance of Georgia Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и региональный директор Международной финансовой корпорации (IFC) в Европе Рана Карадше
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и региональный директор Международной финансовой корпорации (IFC) в Европе Рана Карадше
© Courtesy of Ministry of Finance of Georgia
Хуцишвили и Карадше провели встречу в Тбилиси, на которой обсудили вопросы сотрудничества Грузии с IFC.
Кроме того, стороны коснулись хода реализации проектов, поддерживаемых Международной финансовой корпорацией в Грузии.
На встрече были подчеркнуты тенденции экономического роста в Грузии. Как было отмечено, за девять месяцев текущего года экономический рост страны составил 10,2%.
© Courtesy of Ministry of Finance of Georgia Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и региональный директор Международной финансовой корпорации (IFC) в Европе Рана Карадше
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и региональный директор Международной финансовой корпорации (IFC) в Европе Рана Карадше
© Courtesy of Ministry of Finance of Georgia
Министр финансов ознакомил гостью и с повесткой дня правительственных реформ.
Региональный директор Международной финансовой корпорации выразил готовность и в дальнейшем более активно продолжать партнерство с грузинской стороной для развития государственного и частного секторов.
© SputnikЭкономический рост Грузии за сентябрь и девять месяцев 2022 года
Экономический рост Грузии за сентябрь и девять месяцев 2022 года
© Sputnik
IFC является самой крупной организацией глобального развития, деятельность которой сосредоточена на частном секторе развивающихся стран. IFC, входящая в Группу Всемирного банка, способствует экономическому развитию и улучшению жизни людей, стимулируя рост частного сектора в развивающихся странах.
Грузия стала членом IFC в 1995 году. Инвестиции IFC, вложенные в десятки проектов различных секторов, поддерживают реализацию региональных проектов в стране. IFC также с помощью консультационных проектов способствует развитию частного сектора в Грузии.