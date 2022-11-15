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ООН официально объявила об увеличении населения Земли до 8 миллиардов человек
ООН официально объявила об увеличении населения Земли до 8 миллиардов человек
Большую часть этого роста обеспечили Азия и Африка, заявили в ООН 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T12:35+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Численность населения Земли достигла восьми миллиардов человек – такой динамики удалось достичь за счет Азиатского региона, в частности, Индии и Китая, сообщила Организация Объединенных Наций на своем сайте.Так, число жителей Индии выросло на 177 миллионов человек, прирост населения Китая составил 73 миллиона. При этом исследователи подчеркнули, что в будущем доля Индии в процессе увеличения населения Земли только возрастет. По прогнозам, к 2037 году на планете прибавится еще миллиард человек.Между тем в организации отметили, что в последние десятилетия эта динамика замедлилась.Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии климатической конференции COP27 в Египте заявил, что из-за продолжающегося роста глобальной температуры человечество приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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земля, оон, в мире, новости, индия, китай, африка
земля, оон, в мире, новости, индия, китай, африка
ООН официально объявила об увеличении населения Земли до 8 миллиардов человек
Большую часть этого роста обеспечили Азия и Африка, заявили в ООН
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik.
Численность населения Земли достигла восьми миллиардов человек – такой динамики удалось достичь за счет Азиатского региона, в частности, Индии и Китая, сообщила Организация Объединенных Наций на своем сайте
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"Азия и Африка обеспечили большую часть этого роста, и ожидается, что в 2037 году к этому числу прибавится еще миллиард, в то время, как вклад Европы окажется отрицательным из-за сокращения численности населения", – говорится в заявлении организации.
Так, число жителей Индии выросло на 177 миллионов человек, прирост населения Китая составил 73 миллиона. При этом исследователи подчеркнули, что в будущем доля Индии в процессе увеличения населения Земли только возрастет. По прогнозам, к 2037 году на планете прибавится еще миллиард человек.
Между тем в организации отметили, что в последние десятилетия эта динамика замедлилась.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии климатической конференции COP27 в Египте заявил, что из-за продолжающегося роста глобальной температуры человечество приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым.