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Пьесу Хайнера Мюллера "Миссия" поставят в столице Грузии

Пьесу Хайнера Мюллера "Миссия" поставят в столице Грузии

Эта пьеса считается одним из самых известных произведений современного постдраматического театра 15.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Премьерные показы спектакля "Берсерки I: Миссия" по пьесе культового немецкого драматурга Хайнера Мюллера состоятся на сцене тбилисской Театральной компании "Хараки" (Haraki) 19, 21 и 24 ноября.В одном из своих самых известных произведений Хайнер Мюллер рассказывает историю трех эмиссаров, посланных французским революционным правительством на Ямайку в 1799 году. "Основной сюжет пьесы вращается вокруг неудавшейся попытки восстания рабов на Ямайке, находившейся под властью Британской империи. Изменившаяся политическая ситуация на родине порождает конфликт между героями пьесы. Миссия потеряла смысл или ее источник больше не существует?" – говорится в анонсе спектакля.Пьеса Мюллера о дружбе и предательстве, жертве и разочаровании переведена на двадцать языков и считается одним из самых известных произведений современного постдраматического театра.На сцене "Хараки" пьесу Мюллера поставил режиссер и переводчик Георгий Джамбурия. В постановке задействованы актеры: Мате Хидешели, Нини Иашвили, Софико Гвимрадзе, Бека Хачидзе, Георгий Размадзе и Анано Махарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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