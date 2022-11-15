https://sputnik-georgia.ru/20221115/politolog-natsdvizhenie-uzhe-ne-ozhivit--partiya-mertva-272203420.html

Политолог: "Нацдвижение" уже не оживить – партия мертва

Политолог: "Нацдвижение" уже не оживить – партия мертва

Противостояние в "Едином национальном движении" продолжает набирать обороты 15.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-15T14:15+0400

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единое нацдвижение

политика

грузия

новости

михаил саакашвили

ника мелия

гия хухашвили

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" уже давно мертва и никакие внутренние выборы ее не спасут, считает политолог Андро Барнов.Противостояние в "Едином национальном движении" продолжает набирать обороты. Часть лидеров партии открыто критикует председателя Нику Мелия, заявляя о его низкой легитимации, и настаивает на проведении внутренних выборов. Мелия уже выразил готовность в них участвовать.Политолог отмечает, что "на месте мертвого "Нацдвижения" ничего нового не вырастет". "Я не буду перечислять убийц, чтобы не сыпать соль на рану, однако тот, кто считает Мелия убийцей, ошибается", – считает эксперт.При этом, по словам Барнова, основатель ЕНД экс-президент Михаил Саакашвили, к сожалению, не смог осознать тот факт, что партия давно мертва. В итоге позволил "мертвецу развеять собственный политический капитал"."Это огромная ошибка. Я не знаю, как опытный политик, подобный Мише, смог допустить такую катастрофу, но говорить об этом уже поздно… И больше не имеет смысла. Мертвый мертв. Несмотря на причину смерти. Так или иначе, свято место пусто не бывает", – пишет Барнов.В свою очередь, эксперт Гия Хухашвили считает, что если "Национальное движение" распадется, то это пойдет на пользу государству. При этом эксперт отметил свою симпатию к нынешнему лидеру оппозиционной партии."Мне нравится Мелия. Мне кажется, что он может мыслить рационально. У него есть способность сотрудничать с остальной оппозицией. У него нет идеи фикс, что "Нацдвижение" единственное и неповторимое и все должны крутиться вокруг его орбиты. Мне нравятся его подходы", – заявил Хухашвили.Ситуация вокруг "Нацдвижения"О конфликте в главной оппозиционной партии и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.И хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.Все это привело к стагнации. Часть лидеров партии стала открыто высказывать недовольство в адрес Мелия. В итоге "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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единое нацдвижение, политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника мелия, гия хухашвили