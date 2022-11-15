https://sputnik-georgia.ru/20221115/politolog-natsdvizhenie-uzhe-ne-ozhivit--partiya-mertva-272203420.html
Политолог: "Нацдвижение" уже не оживить – партия мертва
Политолог: "Нацдвижение" уже не оживить – партия мертва
Противостояние в "Едином национальном движении" продолжает набирать обороты 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T14:15+0400
2022-11-15T14:15+0400
2022-11-15T14:15+0400
единое нацдвижение
политика
грузия
новости
михаил саакашвили
ника мелия
гия хухашвили
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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" уже давно мертва и никакие внутренние выборы ее не спасут, считает политолог Андро Барнов.Противостояние в "Едином национальном движении" продолжает набирать обороты. Часть лидеров партии открыто критикует председателя Нику Мелия, заявляя о его низкой легитимации, и настаивает на проведении внутренних выборов. Мелия уже выразил готовность в них участвовать.Политолог отмечает, что "на месте мертвого "Нацдвижения" ничего нового не вырастет". "Я не буду перечислять убийц, чтобы не сыпать соль на рану, однако тот, кто считает Мелия убийцей, ошибается", – считает эксперт.При этом, по словам Барнова, основатель ЕНД экс-президент Михаил Саакашвили, к сожалению, не смог осознать тот факт, что партия давно мертва. В итоге позволил "мертвецу развеять собственный политический капитал"."Это огромная ошибка. Я не знаю, как опытный политик, подобный Мише, смог допустить такую катастрофу, но говорить об этом уже поздно… И больше не имеет смысла. Мертвый мертв. Несмотря на причину смерти. Так или иначе, свято место пусто не бывает", – пишет Барнов.В свою очередь, эксперт Гия Хухашвили считает, что если "Национальное движение" распадется, то это пойдет на пользу государству. При этом эксперт отметил свою симпатию к нынешнему лидеру оппозиционной партии."Мне нравится Мелия. Мне кажется, что он может мыслить рационально. У него есть способность сотрудничать с остальной оппозицией. У него нет идеи фикс, что "Нацдвижение" единственное и неповторимое и все должны крутиться вокруг его орбиты. Мне нравятся его подходы", – заявил Хухашвили.Ситуация вокруг "Нацдвижения"О конфликте в главной оппозиционной партии и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.И хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.Все это привело к стагнации. Часть лидеров партии стала открыто высказывать недовольство в адрес Мелия. В итоге "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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единое нацдвижение, политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника мелия, гия хухашвили
единое нацдвижение, политика, грузия, новости, михаил саакашвили, ника мелия, гия хухашвили
Политолог: "Нацдвижение" уже не оживить – партия мертва
Противостояние в "Едином национальном движении" продолжает набирать обороты
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" уже давно мертва и никакие внутренние выборы ее не спасут, считает политолог Андро Барнов.
Противостояние в "Едином национальном движении" продолжает набирать обороты. Часть лидеров партии открыто критикует председателя Нику Мелия, заявляя о его низкой легитимации, и настаивает на проведении внутренних выборов. Мелия уже выразил готовность в них участвовать.
"Надо посмотреть правде в глаза: ЕНД окончательно умерло и никакие выборы его не смогут оживить. Лучше было умереть, чем "притворяться живым", хотя бы венок сможем поставить. Мы также будем знать, что место под солнцем освободилось", – пишет Барнов.
Политолог отмечает, что "на месте мертвого "Нацдвижения" ничего нового не вырастет". "Я не буду перечислять убийц, чтобы не сыпать соль на рану, однако тот, кто считает Мелия убийцей, ошибается", – считает эксперт.
При этом, по словам Барнова, основатель ЕНД экс-президент Михаил Саакашвили, к сожалению, не смог осознать тот факт, что партия давно мертва. В итоге позволил "мертвецу развеять собственный политический капитал".
"Это огромная ошибка. Я не знаю, как опытный политик, подобный Мише, смог допустить такую катастрофу, но говорить об этом уже поздно… И больше не имеет смысла. Мертвый мертв. Несмотря на причину смерти. Так или иначе, свято место пусто не бывает", – пишет
Барнов.
В свою очередь, эксперт Гия Хухашвили считает, что если "Национальное движение" распадется, то это пойдет на пользу государству. При этом эксперт отметил свою симпатию к нынешнему лидеру оппозиционной партии.
"Мне нравится Мелия. Мне кажется, что он может мыслить рационально. У него есть способность сотрудничать с остальной оппозицией. У него нет идеи фикс, что "Нацдвижение" единственное и неповторимое и все должны крутиться вокруг его орбиты. Мне нравятся его подходы", – заявил Хухашвили.
Ситуация вокруг "Нацдвижения"
О конфликте в главной оппозиционной партии и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
И хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента.
Все это привело к стагнации. Часть лидеров партии стала открыто высказывать недовольство в адрес Мелия. В итоге "Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.