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Посольство Израиля поблагодарило Грузию за хорошую работу
Посольство Израиля поблагодарило Грузию за хорошую работу
СГБ Грузии во вторник заявило о раскрытии попытки заказного убийства гражданина Израиля 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T23:08+0400
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ТБИЛИСИ,15 ноя – Sputnik. Мы видим, что Иран продолжает свои попытки терактов уже в Грузии и ценим действия грузинской власти, говорится в заявлении посольства Израиля в Грузии.СГБ Грузии во вторник заявило о раскрытии попытки заказного убийства гражданина Израиля. По данным ведомства убийство заказал гражданин Ирана, исполнителем же должен был стать гражданин Пакистана.По данным следствия, преступная группа, находящаяся в Иране, прислала в Грузию гражданина Пакистана, которому было поручено убийство гражданина Израиля.До приезда в Грузию его проинструктировали и предоставили информацию об объекте убийства. Подозреваемый в попытке совершения убийства прибыл в Грузию через третью страну, где его ждала съемная квартира, и ему были предоставлены средства конспиративной связи.Попытка заказного убийства гражданина Израиля в Грузии – СГБ задержала подозреваемых >>"После прибытия в Грузию гражданин Пакистана строго соблюдал правила конспирации, тайно изучал объект убийства и маршруты его передвижения, находился на постоянной конспиративной связи с заказчиком за границей, получал от него указания и денежные средства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, политика, сгб, израиль, иран, пакистан
Посольство Израиля поблагодарило Грузию за хорошую работу
23:08 15.11.2022 (обновлено: 23:36 15.11.2022)
СГБ Грузии во вторник заявило о раскрытии попытки заказного убийства гражданина Израиля
ТБИЛИСИ,15 ноя – Sputnik. Мы видим, что Иран продолжает свои попытки терактов уже в Грузии и ценим действия грузинской власти, говорится в заявлении посольства Израиля в Грузии.
СГБ Грузии во вторник заявило о раскрытии попытки заказного убийства гражданина Израиля. По данным ведомства убийство заказал гражданин Ирана, исполнителем же должен был стать гражданин Пакистана.
"Мы являемся свидетелями того, как Иран продолжает свою злонамеренную деструктивную деятельность и попытки терактов не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру, теперь уже в Грузии. Мы высоко ценим важные и решительные действия, предпринятые местными властями", – говорится в сообщении посольства.
По данным следствия, преступная группа, находящаяся в Иране, прислала в Грузию гражданина Пакистана, которому было поручено убийство гражданина Израиля.
До приезда в Грузию его проинструктировали и предоставили информацию об объекте убийства. Подозреваемый в попытке совершения убийства прибыл в Грузию через третью страну, где его ждала съемная квартира, и ему были предоставлены средства конспиративной связи.
"После прибытия в Грузию гражданин Пакистана строго соблюдал правила конспирации, тайно изучал объект убийства и маршруты его передвижения, находился на постоянной конспиративной связи с заказчиком за границей, получал от него указания и денежные средства.