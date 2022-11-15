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Посольство Израиля поблагодарило Грузию за хорошую работу

Посольство Израиля поблагодарило Грузию за хорошую работу

СГБ Грузии во вторник заявило о раскрытии попытки заказного убийства гражданина Израиля 15.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ,15 ноя – Sputnik. Мы видим, что Иран продолжает свои попытки терактов уже в Грузии и ценим действия грузинской власти, говорится в заявлении посольства Израиля в Грузии.СГБ Грузии во вторник заявило о раскрытии попытки заказного убийства гражданина Израиля. По данным ведомства убийство заказал гражданин Ирана, исполнителем же должен был стать гражданин Пакистана.По данным следствия, преступная группа, находящаяся в Иране, прислала в Грузию гражданина Пакистана, которому было поручено убийство гражданина Израиля.До приезда в Грузию его проинструктировали и предоставили информацию об объекте убийства. Подозреваемый в попытке совершения убийства прибыл в Грузию через третью страну, где его ждала съемная квартира, и ему были предоставлены средства конспиративной связи.Попытка заказного убийства гражданина Израиля в Грузии – СГБ задержала подозреваемых >>"После прибытия в Грузию гражданин Пакистана строго соблюдал правила конспирации, тайно изучал объект убийства и маршруты его передвижения, находился на постоянной конспиративной связи с заказчиком за границей, получал от него указания и денежные средства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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