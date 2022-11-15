https://sputnik-georgia.ru/20221115/popytka-zakaznogo-ubiystvo-grazhdanina-izrailya-v-gruzii--sgb-zaderzhala-podozrevaemykh-272201484.html

Попытка заказного убийства гражданина Израиля в Грузии – СГБ задержала подозреваемых

Попытка заказного убийства гражданина Израиля в Грузии – СГБ задержала подозреваемых

Организаторы и заказчик убийства, по данным следствия, находятся за границей 15.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-15T13:14+0400

2022-11-15T13:14+0400

2022-11-15T13:49+0400

грузия

новости

происшествия

израиль

пакистан

иран

сгб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23558/54/235585465_0:46:1100:665_1920x0_80_0_0_8a9008b374cc5e98ea0a7ff61aee4bb3.jpg

ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Департамент контрразведки Службы государственной безопасности Грузии раскрыл попытку убийства гражданина Израиля – задержаны два человека, говорится в заявлении на сайте ведомства.По информации СГБ, один из задержанных является гражданином Пакистана, а второй имеет двойное гражданство – Грузии и Ирана.Также идентифицированные находящееся заграницей организаторы, в том числе предполагаемый заказчик убийства – гражданин Ирана – и другие участники, в отношении которых проводятся комплексные оперативно-розыскные мероприятия, сказано в заявлении.По данным следствия, преступная группа прислала в Грузию гражданина Пакистана, которому было поручено убийство гражданина Израиля.До приезда в Грузию его проинструктировали и предоставили информацию об объекте убийства. Подозреваемый в попытке совершения убийства прибыл в Грузию через третью страну, где его ждала съемная квартира, и ему были предоставлены средства конспиративной связи.Дополнительно было установлено, что с целью тайной доставки оружия исполнителю убийства, преступная группа привлекла к делу группу лиц с двойным ирано-грузинским гражданством, проживающих в Грузии.Для заметания следов лично они не встречались, передача огнестрельного оружия и боеприпасов осуществлялась через тайники в городе.Убийство программиста в Тбилиси – еще один фигурант дела признан виновным>>В результате обыска задержанных были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, а также конспиративные телефоны, в которых содержится информация, свидетельствующая о подготовке убийства и местонахождении тайников, а также другие разоблачающие доказательства.По данным СГБ, продолжаются следственные мероприятия для выявления и идентификации других причастных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

израиль

пакистан

иран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, израиль, пакистан, иран, сгб