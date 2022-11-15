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Попытка заказного убийства гражданина Израиля в Грузии – СГБ задержала подозреваемых
Попытка заказного убийства гражданина Израиля в Грузии – СГБ задержала подозреваемых
Организаторы и заказчик убийства, по данным следствия, находятся за границей 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T13:14+0400
2022-11-15T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Департамент контрразведки Службы государственной безопасности Грузии раскрыл попытку убийства гражданина Израиля – задержаны два человека, говорится в заявлении на сайте ведомства.По информации СГБ, один из задержанных является гражданином Пакистана, а второй имеет двойное гражданство – Грузии и Ирана.Также идентифицированные находящееся заграницей организаторы, в том числе предполагаемый заказчик убийства – гражданин Ирана – и другие участники, в отношении которых проводятся комплексные оперативно-розыскные мероприятия, сказано в заявлении.По данным следствия, преступная группа прислала в Грузию гражданина Пакистана, которому было поручено убийство гражданина Израиля.До приезда в Грузию его проинструктировали и предоставили информацию об объекте убийства. Подозреваемый в попытке совершения убийства прибыл в Грузию через третью страну, где его ждала съемная квартира, и ему были предоставлены средства конспиративной связи.Дополнительно было установлено, что с целью тайной доставки оружия исполнителю убийства, преступная группа привлекла к делу группу лиц с двойным ирано-грузинским гражданством, проживающих в Грузии.Для заметания следов лично они не встречались, передача огнестрельного оружия и боеприпасов осуществлялась через тайники в городе.Убийство программиста в Тбилиси – еще один фигурант дела признан виновным>>В результате обыска задержанных были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, а также конспиративные телефоны, в которых содержится информация, свидетельствующая о подготовке убийства и местонахождении тайников, а также другие разоблачающие доказательства.По данным СГБ, продолжаются следственные мероприятия для выявления и идентификации других причастных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, израиль, пакистан, иран, сгб
грузия, новости, происшествия, израиль, пакистан, иран, сгб
Попытка заказного убийства гражданина Израиля в Грузии – СГБ задержала подозреваемых
13:14 15.11.2022 (обновлено: 13:49 15.11.2022)
Организаторы и заказчик убийства, по данным следствия, находятся за границей
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Департамент контрразведки Службы государственной безопасности Грузии раскрыл попытку убийства гражданина Израиля – задержаны два человека, говорится в заявлении на сайте ведомства.
По информации СГБ, один из задержанных является гражданином Пакистана, а второй имеет двойное гражданство – Грузии и Ирана.
Также идентифицированные находящееся заграницей организаторы, в том числе предполагаемый заказчик убийства – гражданин Ирана – и другие участники, в отношении которых проводятся комплексные оперативно-розыскные мероприятия, сказано в заявлении.
По данным следствия, преступная группа прислала в Грузию гражданина Пакистана, которому было поручено убийство гражданина Израиля.
До приезда в Грузию его проинструктировали и предоставили информацию об объекте убийства. Подозреваемый в попытке совершения убийства прибыл в Грузию через третью страну, где его ждала съемная квартира, и ему были предоставлены средства конспиративной связи.
"После прибытия в Грузию гражданин Пакистана строго соблюдал правила конспирации, и тайно изучал объект убийства и маршруты его передвижения, находился на постоянной конспиративной связи с заказчиком за границей, получал от него указания и денежные средства", – говорится в заявлении СГБ.
Дополнительно было установлено, что с целью тайной доставки оружия исполнителю убийства, преступная группа привлекла к делу группу лиц с двойным ирано-грузинским гражданством, проживающих в Грузии.
Для заметания следов лично они не встречались, передача огнестрельного оружия и боеприпасов осуществлялась через тайники в городе.
В результате обыска задержанных были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, а также конспиративные телефоны, в которых содержится информация, свидетельствующая о подготовке убийства и местонахождении тайников, а также другие разоблачающие доказательства.
По данным СГБ, продолжаются следственные мероприятия для выявления и идентификации других причастных лиц.