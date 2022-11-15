https://sputnik-georgia.ru/20221115/protezhe-keti-topuriya-pevitsa-tasso-predstavila-svoy-vtoroy-videoklip--272207556.html

Протеже Кети Топурия певица TASSO представила свой второй видеоклип

Протеже Кети Топурия певица TASSO представила свой второй видеоклип

Задумка видеоклипа – певицы и продюсера Кети Топурия, стихи – Ольги Серябкиной 15.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-15T16:09+0400

2022-11-15T16:09+0400

2022-11-15T16:09+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Премьера видеоклипа на песню Self control подопечной Кети Топурия, исполнительницы TASSO состоялась 15 ноября.Песня 17-летней TASSO посвящена ощущению, когда, полюбив, теряешь над собой контроль. Символ такого чувства – длинная коса, которая привязывает в ролике TASSO к раскидистому дереву. Задумка видеоклипа принадлежит певице и продюсеру Кети Топурия. Музыка – композитора и исполнителя Гиги Квенетадзе, стихи – Ольги Серябкиной."Какой солнечный клип, прям глаз радуется", "Потрясающей красоты клип!!! Нереально красивая девушка, вокал, шикарная картинка, я В ВОСТОРГЕ!!!", "Невероятно красивый клип, ровно как и исполнительница", "Достойная работа и музыкантов, и видеографов!", "Сказки для взрослых выглядят так. Оч красиво", – пишут подписчики.Self control – уже второй трек TASSO. Первые были "Каприз" и "Запоминай", которые тоже собрали теплые отклики слушателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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