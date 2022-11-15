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"Сказки маленького города": книгу сказочника из Грузии перевели на немецкий

"Сказки маленького города": книгу сказочника из Грузии перевели на немецкий

Сборник сказок удалось перевести и издать при поддержке тбилисского Дома писателей 15.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. В Германии вышел немецкий перевод сборника "Сказки маленького города" выдающегося грузинского писателя и кинорежиссера Гурама Петриашвили.Книгу удалось перевести и издать при поддержке тбилисского Дома писателей и издательства Drava Verlag. Над переводом трудились Мариам Киларджиани и Вольфганг Ципель.Детский писатель, критик и публицист Гурам Петриашвили – известный грузинский сказочник. Родился в 1942 году в селе Лентехи (Рача-Лечхуми и Квемо Сванети).В 1964 году окончил механико-математический факультет Тбилисского государственного университета, в 1978-м – кинорежиссуру Театрального института им. Ш. Руставели (мастерскую Тенгиза Абуладзе). Петриашвили является сценаристом, режиссером и актером.Сказки Гурам Петриашвили начал писать в 1980 году. Среди известных произведений автора – "Сказки маленького города", "История человека, любящего дождь", "Приключение Эли и Рару", "Сто стихотворений" и другие книги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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