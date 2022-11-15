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Тренер сборной Грузии по баскетболу верит, что его команда сыграет на ЧМ

Тренер сборной Грузии по баскетболу верит, что его команда сыграет на ЧМ

Сборная Грузии по баскетболу в понедельник проиграла Италии со счетом 84:85 в рамках отборочного этапа чемпионата мира 15.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Греческий наставник баскетбольной сборной Грузии Илиас Зурос верит, что национальная команда сыграет на чемпионате мира 2023, несмотря на обидное поражение команде Италии.Сборная Грузии по баскетболу в понедельник проиграла Италии со счетом 84:85 в рамках отборочного этапа чемпионата мира. Встреча проходила в Тбилиси в новом Дворце спорта."Я верю в своих баскетболистов. Я уверен, что мы выйдем на следующий этап. Мы обязательно поедем на чемпионат мира!" – сказал после матча Зурос.Тренер особо отметил игру капитана команды Торнике Шенгелия, который, несмотря на недавнюю травму, максимально выложился как в матче с Италией, так и в предыдущей игре с Исландией.Илиас Зурос поблагодарил болельщиков, которые пришли на матч и "питали баскетболистов своей энергией".Встреча со сборной Италии имела большое значение для команды группы L. Италия, находящаяся на втором месте, до приезда в Тбилиси имела на одну победу больше, чем Грузия. По правилам ФИБА на ЧМ отправляются лучшие три команды из группы.Сборной Грузии осталось провести в отборочном этапе две игры – с командами Исландии (дома) и Нидерландов (в гостях). Для гарантированного выхода в следующую стадию грузинской команде нужно победить в обеих играх. Оба матча пройдут в феврале 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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