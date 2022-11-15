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Тренер сборной Грузии по баскетболу верит, что его команда сыграет на ЧМ
Тренер сборной Грузии по баскетболу верит, что его команда сыграет на ЧМ
Сборная Грузии по баскетболу в понедельник проиграла Италии со счетом 84:85 в рамках отборочного этапа чемпионата мира 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T11:12+0400
2022-11-15T11:12+0400
2022-11-15T11:12+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Греческий наставник баскетбольной сборной Грузии Илиас Зурос верит, что национальная команда сыграет на чемпионате мира 2023, несмотря на обидное поражение команде Италии.Сборная Грузии по баскетболу в понедельник проиграла Италии со счетом 84:85 в рамках отборочного этапа чемпионата мира. Встреча проходила в Тбилиси в новом Дворце спорта."Я верю в своих баскетболистов. Я уверен, что мы выйдем на следующий этап. Мы обязательно поедем на чемпионат мира!" – сказал после матча Зурос.Тренер особо отметил игру капитана команды Торнике Шенгелия, который, несмотря на недавнюю травму, максимально выложился как в матче с Италией, так и в предыдущей игре с Исландией.Илиас Зурос поблагодарил болельщиков, которые пришли на матч и "питали баскетболистов своей энергией".Встреча со сборной Италии имела большое значение для команды группы L. Италия, находящаяся на втором месте, до приезда в Тбилиси имела на одну победу больше, чем Грузия. По правилам ФИБА на ЧМ отправляются лучшие три команды из группы.Сборной Грузии осталось провести в отборочном этапе две игры – с командами Исландии (дома) и Нидерландов (в гостях). Для гарантированного выхода в следующую стадию грузинской команде нужно победить в обеих играх. Оба матча пройдут в феврале 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу, спорт, новости, грузия
баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу, спорт, новости, грузия
Тренер сборной Грузии по баскетболу верит, что его команда сыграет на ЧМ
Сборная Грузии по баскетболу в понедельник проиграла Италии со счетом 84:85 в рамках отборочного этапа чемпионата мира
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Греческий наставник баскетбольной сборной Грузии Илиас Зурос верит, что национальная команда сыграет на чемпионате мира 2023, несмотря на обидное поражение команде Италии.
Сборная Грузии по баскетболу в понедельник проиграла Италии со счетом 84:85 в рамках отборочного этапа чемпионата мира. Встреча проходила в Тбилиси в новом Дворце спорта.
"Я верю в своих баскетболистов. Я уверен, что мы выйдем на следующий этап. Мы обязательно поедем на чемпионат мира!" – сказал после матча Зурос.
Тренер особо отметил игру капитана команды Торнике Шенгелия, который, несмотря на недавнюю травму, максимально выложился как в матче с Италией, так и в предыдущей игре с Исландией.
"Прежде всего, я хотел бы отметить самоотверженность Торнике Шенгелия. Он пропустил много времени из-за травмы, но без раздумий присоединился к команде и вложил много сил как в Исландии, так и в матче в Тбилиси", – сказал тренер.
Илиас Зурос поблагодарил болельщиков, которые пришли на матч и "питали баскетболистов своей энергией".
Встреча со сборной Италии имела большое значение для команды группы L. Италия, находящаяся на втором месте, до приезда в Тбилиси имела на одну победу больше, чем Грузия. По правилам ФИБА на ЧМ отправляются лучшие три команды из группы.
Сборной Грузии осталось провести в отборочном этапе две игры – с командами Исландии (дома) и Нидерландов (в гостях). Для гарантированного выхода в следующую стадию грузинской команде нужно победить в обеих играх. Оба матча пройдут в феврале 2023 года.