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В Евросовете не хотят зависеть от КНР в передовых технологиях
В Евросовете не хотят зависеть от КНР в передовых технологиях
Шарль Мишель также обратил внимание на сильную зависимость Евросоюза от российских энергетических ресурсов 15.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-15T11:33+0400
2022-11-15T11:33+0400
2022-11-15T11:33+0400
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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не желает быть зависимым в инновационных технологиях от Китая так же, как и от энергетических ресурсов Российской Федерации.По его словам, ЕС следует "сбалансировать отношения с Китаем".Мишель также обратил внимание на сильную зависимость Евросоюза от российских энергетических ресурсов.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, евросоюз, россия, китай, индонезия, в мире
новости, евросоюз, россия, китай, индонезия, в мире
В Евросовете не хотят зависеть от КНР в передовых технологиях
Шарль Мишель также обратил внимание на сильную зависимость Евросоюза от российских энергетических ресурсов
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не желает быть зависимым в инновационных технологиях от Китая так же, как и от энергетических ресурсов Российской Федерации.
"Мы не хотим допускать те же ошибки, которые, возможно, допустили с Россией в вопросе ископаемого топлива … Что касается Китая, мы не хотим зависеть от него в инновационных технологиях, которые нам нужны сегодня и в большем количестве в будущем", - сказал Мишель в ходе выступления на саммите G20.
По его словам, ЕС следует "сбалансировать отношения с Китаем".
Мишель также обратил внимание на сильную зависимость Евросоюза от российских энергетических ресурсов.
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.