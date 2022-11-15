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В Евросовете не хотят зависеть от КНР в передовых технологиях

В Евросовете не хотят зависеть от КНР в передовых технологиях

Шарль Мишель также обратил внимание на сильную зависимость Евросоюза от российских энергетических ресурсов 15.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не желает быть зависимым в инновационных технологиях от Китая так же, как и от энергетических ресурсов Российской Федерации.По его словам, ЕС следует "сбалансировать отношения с Китаем".Мишель также обратил внимание на сильную зависимость Евросоюза от российских энергетических ресурсов.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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