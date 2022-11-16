https://sputnik-georgia.ru/20221116/kaladze-obyasnil-zaderzhki-obschestvennogo-transporta-v-tbilisi-272238996.html

Каладзе объяснил задержки общественного транспорта в Тбилиси

Каладзе объяснил задержки общественного транспорта в Тбилиси

Средства на проведение масштабных инфраструктурных проектов одновременно, чтобы побыстрее с этим закончить, есть, но это создаст еще больше проблем, сказал... 16.11.2022, Sputnik Грузия

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каха каладзе

царица кетеван

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Задержки общественного транспорта в Тбилиси связаны с пробками, которые возникают из-за проблемных транспортных узлов и масштабных инфраструктурных работ, которые в конечном счете должны решить проблему, сказал мэр столицы Каха Каладзе.С 2017 года мэрия обновила автопарк общественного транспорта – завезли новые автобусы и микроавтобусы, начали приводить в порядок инфраструктуру, появились выделенные линии для общественного транспорта. Кроме того, вскоре в Тбилиси появятся 18-метровые автобусы.Каладзе пояснил, что проводить масштабные проекты в городе одновременно невозможно, несмотря на наличие ресурсов, так как это создаст огромные проблемы для транспорта. Доказательством этого является обновление двух проспектов в центре города – проспекта Меликишвили и Царицы Кетеван.Обновление проспекта Царицы Кетеван в Тбилиси завершилось>>По его словам, при осуществлении подобных масштабных проектов одним из важнейших компонентов является общественный транспорт."В рамках транспортной политики мы делаем все для того, чтобы привести в порядок инфраструктуру, привести в порядок проблемные узлы, чтобы автобус и маршрутка могли свободно передвигаться... Ускорить и сделать их более комфортными", – сказал Каладзе.Мэр подчеркнул, что все делается поэтапно и тщательно. На капитальный ремонт дорог, который включает обновление подземных коммуникаций 50-летней давности, нужно время. После завершения таких проектов подобные инфраструктурные работы не понадобятся еще десятки лет.Мэр Тбилиси назвал сроки ремонта крупных проспектов города>>Проводятся исследования, и везде, где это возможно, появляются автобусные линии, чтобы еще больше ускорить общественный транспорт и сделать его более доступным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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