https://sputnik-georgia.ru/20221116/natsdvizhenie-lishilos-odnogo-iz-chlenov-politsoveta-272245273.html

"Нацдвижение" лишилось одного из членов политсовета

"Нацдвижение" лишилось одного из членов политсовета

Датукишвили назвала маскарадом инициирование переизбрания председателя главной оппозиционной партии Грузии 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T23:47+0400

2022-11-16T23:47+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Глава тбилисской женской организации "Единого национального движения" и член политсовета Марика Датукишвили объявила о своем решении покинуть ряды этой крупнейшей оппозиционной партии Грузии.В "Нацдвижении" в последние две недели кипят страсти. Идет открытая борьба между двумя лагерями - сторонниками сдержанной политики нынешнего лидера Ники Мелия и "старой гвардии" во главе с Давидом Киркитадзе и Леваном Хабеишвили. В среду Хабеишвили заявил, что претендует на пост председателя партии.Об этом Датукишвили написала в соцсети после того как стало известно, что Хабеишвили стал одним из кандидатов на пост председателя "Нацдвижения".Датукишвили отметила, что готова предоставить факты по каждому из перечисленных ею обвинений."Я покидаю партию "Нацдвижение", покидают политсовет "Нацдвижения", покидаю пост председателя тбилисской женской организации и покидают совет женской организации "Нацдвижения", - написала Датукишвили.При этом она заявила, что реально борьба ведется не за партию и ее процветание, а за влияние перед парламентскими выборами 2024 года, которые пройдут полностью по пропорциональной системе."Грузинская мечта": оппозиционное "Нацдвижение" выбирает агрессивный метод борьбы>>"Весь маскарад связан с получением влияния: кто будет составлять списки в 2024 году. А что касается Михаила Саакашвили, он спасет сам себя, без помощи фальшивых сторонников", - заключила Датукишвили.Противостояние в "Едином национальном движении" продолжает набирать обороты. На прошлой неделе часть лидеров партии открыто раскритиковала председателя Нику Мелия, заявив о его низкой легитимации и необходимости проведения внутренних выборов.Признаки расколаО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя."Это конец" – вице-премьер Грузии о противостоянии в "Нацдвижении">>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, грузинская мечта