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Грузия vs Уэльс – все готово к встрече команд в Кардиффе

Грузия vs Уэльс – все готово к встрече команд в Кардиффе

Для болельщиков игра будет транслироваться на большом экране в столичном парке "Деда эна" 17.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Сборная Грузии по регби готовится к заключительному матчу года против команды Уэльса 19 ноября в Кардиффе, сообщает Союз регби Грузии.Сборная Грузии отправилась в Кардифф в воскресенье, 13 ноября. Игра начнется в 17:00 по тбилисскому времени и будет транслироваться на большом экране в столичном парке "Деда эна".По словам Маисашвили, сборная готова к предстоящей встрече и с нетерпением ждет начала игры.Тренерский штаб сборной уже назвал состав на предстоящую встречу. После субботней игры против Самоа в стартовом составе произошли некоторые изменения. Так, Ака Табуцадзе получил сотрясение мозга в матче с Самоа, и вместо него сыграет Мириан Модебадзе.Упущенная победа – к матчу сборных Грузии и Самоа по регби >>Судить игру будет итальянский рефери Андреа Пиарди.В ноябре сборная Грузии уже сыграла два тест-матча – 6 ноября с Уругваем и 12 ноября с Самоа. Встреча с Уругваем завершилась в пользу "Борджгалоснеби" – 34:18, а во втором противостоянии выиграла команда Самоа – 19:20.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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