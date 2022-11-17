https://sputnik-georgia.ru/20221117/konstitutsionnyy-sud-gruzii-prinyal-reshenie-po-gosinspektoru-spustya-10-mesyatsev-272265716.html

Конституционный суд Грузии принял решение по Госинспектору спустя 10 месяцев

Конституционный суд Грузии принял решение по Госинспектору спустя 10 месяцев

Суд отмечает, что уволенному Госинспектору не предложили занять должность главы одной из создаваемых служб, а также не выплатили компенсацию 17.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-17T19:29+0400

2022-11-17T19:29+0400

2022-11-17T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Конституционный суд Грузии спустя 10 месяцев после внесения иска признал неконституционным увольнение главы Службы Государственного инспектора Лонды Толорая и ее заместителей.Парламент Грузии 30 декабря 2021 года утвердил пакет поправок об упразднении Службы государственного инспектора и создании на ее базе двух новых структур – Службы защиты персональных данных и Специальной следственной службы. Толорая и ее заместители 1 марта 2022 года были уволены с занимаемых должности до истечения срока полномочий в 2025 году.Толорая внесла иск в феврале 2022 года и требовала признать незаконным ее увольнение и расформирование Службы.Суд отмечает, что так как Лонде Толорая не предложили занять должность главы одной из создаваемых служб и не назначили на должность автоматически, а также не выплатили компенсацию – это является вмешательством в полномочия."Это (назначение на должность или компенсация) было бы важным механизмом с точки зрения снижения интенсивности вмешательства в права и минимализации ущерба, так как прекращение полномочий не было связано с совершением лицом какого-либо нарушения или несоответствием служебным требованиям", – отмечается в сообщении.Госинспектор против парламента Грузии: Конституционный суд дал ход делу >>При этом суд отметил, что любое вмешательство в право занимать публичную должность, которое связано с конституционными институтами и должностями должно оцениваться очень строго, и суд оценивает не соответствие реформ конституции, а защитил ли законодательный орган права занимающих публичные должности или осуществил ли действия по снижению ущерба, который связан с освобождением раньше гарантированного срока.Конституционный суд признал потерявшими силу части статей "О специальной следственной службе" и "О защите персональных данных", которые звучат следующим образом: "с 1 марта 2022 года освобождаются с должности Государственный инспектор и его заместители". При этом суд отметил необходимость получения освобождаемыми с должности компенсации или равноценных должностей.Госинспектор Грузии ждет вето от президента на упраздняющий службу закон >>В тоже время суд признал конституционным упразднение самой службы Госинспектора, заявив, что парламент вправе реформировать ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, лонда толорая, служба государственного инспектора, конституционный суд грузии