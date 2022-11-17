https://sputnik-georgia.ru/20221117/rabota-dlya-sotsnezaschischennykh-v-gruzii-usilivayut-kontrol-nad-programmoy-272268314.html

Работа для соцнезащищенных: в Грузии усиливают контроль над программой

Работа для соцнезащищенных: в Грузии усиливают контроль над программой

Согласно данным Минтруда, из 23 751 трудоустроенного по программе на данный момент работает 23 586 человек 17.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Власти Грузии рассматривают вопрос ужесточения контроля за выполнением программы трудоустройства для социально незащищенных, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.Госпрограмма трудоустройства граждан со статусом социально незащищенного лица стартовала 1 марта. Участвовать в госпрограмме могут трудоспособные лица с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь.По его словам, ужесточение предполагает усиление контроля вопроса трудоустройства для лиц, получающих помощь от государства.Согласно данным Минтруда, из 23 751 трудоустроенного по программе на данный момент работает 23 586 человек.При этом больше всего соцнезащищенных нашли работу в регионах Самегрело-Земо Сванети, Имерети и Кахети.Программа трудоустройстваПрограмма предлагает соцнезащищенным ежемесячно получать зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.При этом социально незащищенные продолжат в течение 4 лет получать помощь от государства, и их статус не будет проверяться.Правительство Грузии помогло трудоустроиться 20 тысячам соцнезащищенных >>По программе с соцнезащищенными заключается контракт до конца 2022 года. Участвовать в госпрограмме трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями.В том случае, если лица, получающие пособие, откажутся от предложения трудоустроиться, через год будет проверено их социально-экономическое положение. Однако это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.Работа для соцнезащищенных: кто и где нашел работу в Грузии >>Всего на 1 ноября этого года в Грузии было зарегистрировано 655,7 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,6% всего населения страны.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.Уровень безработицы в Грузии 18,1%, согласно данным Национальной службы статистики страны на второй квартал 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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