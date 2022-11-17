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Сборная Грузии по футболу крупно проиграла Марокко

Сборная Грузии по футболу крупно проиграла Марокко

Проигрышем в ОАЭ сборная Грузии прервала свою 11-матчевую беспроигрышную серию 17.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Сборная Грузии проиграла участнице чемпионата мира команде Марокко, проиграла со счетом 0:3 в товарищеском матче в ОАЭ.С первых минут сборная Марокко получила преимущество за счет скорости, а грузинские футболисты не смогли организовать быстрые контратаки.В результате марокканцы быстро воплотили свое преимущество в гол – на пятой минуте нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Насири открыл счет. А на 29 минуте Хаким Зиеш забил гол, который за несколько минут стал популярен в социальных сетях – полузащитник "Челси" перехватил передачу Гурама Кашия и точно пробил по воротам со своей половины поля центра.За сборную Грузии по футболу впервые сыграет воспитанник питерского "Зенита" >>Счет 2:0 не изменился до конца первого тайма.Во второй половине матча сборная Марокко не пыталось атаковать большими силами, что позволило грузинским футболистам создать несколько опасных моментов, в том числе заработать пенальти, но удар Сабы Лобжанидзе отразил голкипер.Во время одной из контратак сборная Марокко получила право на пенальти, который реализовал Софиан Буфали, установив окончательный счет – 3:0.Сборная Грузии по футболу готовится к товарищескому матчу с Марокко - назван состав >>Таким образом сборная Грузии прервала свою 11-матчевую беспроигрышную серию.В оправдание сборной Грузии можно отметить, что команда выступала сразу без нескольких ведущих футболистов – Кварацхелия, Зивзивадзе, Какабадзе, Хочолава, Микутадзе и Чакветадзе.Напоминаем, что сборная Марокко сыграет в группе F с Бельгией, Канадой и Хорватией на чемпионате мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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