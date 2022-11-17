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Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии – данные статистики
Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии – данные статистики
За отчетный период элеваторы продали 73,8 тысячи тонн продукции на сумму 84,8 миллиона лари 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T18:51+0400
2022-11-17T18:51+0400
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новости
зерно
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. В третьем квартале 2022 года в элеваторах Грузии хранилось 156,3 тысячи тонн продукции, 71,3% из которой составляла пшеница, говорится в результатах исследования боен, элеваторов и холодильных ферм Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".В течение июля, августа и сентября текущего года по всей стране работало 35 элеваторов.По информации "Сакстата", 93,5% от общего объема продукции, размещенной на элеваторах, составила продукция, закупленная элеваторами для дальнейшей реализации.Главное, чтобы хлеб не дорожал – глава Минсельхоза Грузии &gt;&gt;За отчетный период элеваторы продали 73,8 тысячи тонн продукции на сумму 84,8 миллиона лари, 40,1% из которого было собственным производством.Среди продукции собственного производства элеваторов как по объему, так и по стоимости, преобладала пшеничная мука, на долю которой приходилось 88,9% проданной продукции собственного производства.Кроме того, по данным "Сакстата", большая часть работающих в этот период элеваторов находилась в регионе Квемо Картли (28,6%).Грузинские мелькомбинаты могут вновь приостановить производство &gt;&gt;Также, 22,9% элеваторов работают в Тбилиси, 14,3% – в Кахети, 11,4% – в Шида Картли, 8,6% – в Самегрело - Земо Сванети, 5,7% – в Имерети, 5,7% – в Гурии и 2,9% – в Аджарии.В течение этого периода оказаны услуги семи потребителям. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 127, а среднемесячная численность работающих в элеваторах составила 536 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, зерно, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, зерно, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии – данные статистики

18:51 17.11.2022
© photo: Sputnik / Valery Shustrov / Перейти в фотобанкОтгрузка зерна
Отгрузка зерна - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2022
© photo: Sputnik / Valery Shustrov
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За отчетный период элеваторы продали 73,8 тысячи тонн продукции на сумму 84,8 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. В третьем квартале 2022 года в элеваторах Грузии хранилось 156,3 тысячи тонн продукции, 71,3% из которой составляла пшеница, говорится в результатах исследования боен, элеваторов и холодильных ферм Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
В течение июля, августа и сентября текущего года по всей стране работало 35 элеваторов.
По информации "Сакстата", 93,5% от общего объема продукции, размещенной на элеваторах, составила продукция, закупленная элеваторами для дальнейшей реализации.
Главное, чтобы хлеб не дорожал – глава Минсельхоза Грузии >>
За отчетный период элеваторы продали 73,8 тысячи тонн продукции на сумму 84,8 миллиона лари, 40,1% из которого было собственным производством.
Среди продукции собственного производства элеваторов как по объему, так и по стоимости, преобладала пшеничная мука, на долю которой приходилось 88,9% проданной продукции собственного производства.
Кроме того, по данным "Сакстата", большая часть работающих в этот период элеваторов находилась в регионе Квемо Картли (28,6%).
Грузинские мелькомбинаты могут вновь приостановить производство >>
Также, 22,9% элеваторов работают в Тбилиси, 14,3% – в Кахети, 11,4% – в Шида Картли, 8,6% – в Самегрело - Земо Сванети, 5,7% – в Имерети, 5,7% – в Гурии и 2,9% – в Аджарии.
В течение этого периода оказаны услуги семи потребителям. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 127, а среднемесячная численность работающих в элеваторах составила 536 человек.
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