https://sputnik-georgia.ru/20221117/v-gruzii-prodolzhaetsya-uskorennaya-privatizatsiya-gosimuschestva-272266139.html

В Грузии продолжается ускоренная приватизация госимущества

В Грузии продолжается ускоренная приватизация госимущества

Агентство напоминает о том, что процесс приватизации максимально прозрачен и доступен для всех 17.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-17T20:16+0400

2022-11-17T20:16+0400

2022-11-17T20:16+0400

грузия

новости

экономика

национальное агентство государственного имущества

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/13/250100981_10:0:2638:1478_1920x0_80_0_0_7fa2f5a9a85cab6efda17dd726ca8898.jpg

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. В рамках государственной программы "100 инвестиционных предложений для бизнеса" по всей Грузии выставлены на продажу 148 объектов начальной стоимостью более 63 миллионов лари, говорится в сообщении Национального агентства государственного имущества Министерства экономики и устойчивого развития.Электронные аукционы завершатся 29 ноября.Среди выставленных на аукционах объектов есть земельный участок площадью около 564 тысяч квадратных метров, находящийся рядом со Свободной индустриальной зоной в Кутаиси, 100% государственной доли ООО "Зугдидская фармация", 15 400 государственных простых акций АО "нефтепродукт Хоби", 60% государственная доля ООО "Юниормшени" и другие государственные активы, привлекательные для инвестирования.Ускоренная приватизация – правительство Грузии продает госимущество со скидкой >>Агентство напоминает о том, что процесс приватизации максимально прозрачен и доступен для всех. Все заинтересованные лица имеют равные возможности участвовать в аукционах без бюрократических процедур и в короткие сроки стать собственником государственного актива.По информации агентства, в рамках продолжающейся ускоренной приватизации, повторно представленные на электронных торгах объекты продаются со скидкой.Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.Приватизация в Грузии в 2022 году проходит успешнее чем когда-либо - министр >>В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета и именно они используются, в том числе в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами из-за пандемии, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.В рамках проекта за девять месяцев 2022 года было продано имущество стоимостью 153,3 млн лари, в том числе сельскохозяйственных участков стоимостью 8,7 млн ​​лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, национальное агентство государственного имущества