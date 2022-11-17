https://sputnik-georgia.ru/20221117/v-gruzii-prodolzhaetsya-uskorennaya-privatizatsiya-gosimuschestva-272266139.html
В Грузии продолжается ускоренная приватизация госимущества
В Грузии продолжается ускоренная приватизация госимущества
Агентство напоминает о том, что процесс приватизации максимально прозрачен и доступен для всех 17.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-17T20:16+0400
2022-11-17T20:16+0400
2022-11-17T20:16+0400
грузия
новости
экономика
национальное агентство государственного имущества
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. В рамках государственной программы "100 инвестиционных предложений для бизнеса" по всей Грузии выставлены на продажу 148 объектов начальной стоимостью более 63 миллионов лари, говорится в сообщении Национального агентства государственного имущества Министерства экономики и устойчивого развития.Электронные аукционы завершатся 29 ноября.Среди выставленных на аукционах объектов есть земельный участок площадью около 564 тысяч квадратных метров, находящийся рядом со Свободной индустриальной зоной в Кутаиси, 100% государственной доли ООО "Зугдидская фармация", 15 400 государственных простых акций АО "нефтепродукт Хоби", 60% государственная доля ООО "Юниормшени" и другие государственные активы, привлекательные для инвестирования.Ускоренная приватизация – правительство Грузии продает госимущество со скидкой >>Агентство напоминает о том, что процесс приватизации максимально прозрачен и доступен для всех. Все заинтересованные лица имеют равные возможности участвовать в аукционах без бюрократических процедур и в короткие сроки стать собственником государственного актива.По информации агентства, в рамках продолжающейся ускоренной приватизации, повторно представленные на электронных торгах объекты продаются со скидкой.Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.Приватизация в Грузии в 2022 году проходит успешнее чем когда-либо - министр >>В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета и именно они используются, в том числе в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами из-за пандемии, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.В рамках проекта за девять месяцев 2022 года было продано имущество стоимостью 153,3 млн лари, в том числе сельскохозяйственных участков стоимостью 8,7 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, национальное агентство государственного имущества
грузия, новости, экономика, национальное агентство государственного имущества
В Грузии продолжается ускоренная приватизация госимущества
Агентство напоминает о том, что процесс приватизации максимально прозрачен и доступен для всех
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. В рамках государственной программы "100 инвестиционных предложений для бизнеса" по всей Грузии выставлены на продажу 148 объектов начальной стоимостью более 63 миллионов лари, говорится в сообщении Национального агентства государственного имущества Министерства экономики и устойчивого развития.
Электронные аукционы завершатся 29 ноября.
Среди выставленных на аукционах объектов есть земельный участок площадью около 564 тысяч квадратных метров, находящийся рядом со Свободной индустриальной зоной в Кутаиси, 100% государственной доли ООО "Зугдидская фармация", 15 400 государственных простых акций АО "нефтепродукт Хоби", 60% государственная доля ООО "Юниормшени" и другие государственные активы, привлекательные для инвестирования.
Агентство напоминает
о том, что процесс приватизации максимально прозрачен и доступен для всех. Все заинтересованные лица имеют равные возможности участвовать в аукционах без бюрократических процедур и в короткие сроки стать собственником государственного актива.
По информации агентства, в рамках продолжающейся ускоренной приватизации, повторно представленные на электронных торгах объекты продаются со скидкой.
Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.
В перечень объектов входит недвижимое имущество: промышленные объекты, складские и фермерские хозяйства, медицинские учреждения, спортивная инфраструктура, гостиницы и т. д.
По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета и именно они используются, в том числе в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами из-за пандемии, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.
В рамках проекта за девять месяцев 2022 года было продано имущество стоимостью 153,3 млн лари, в том числе сельскохозяйственных участков стоимостью 8,7 млн лари.