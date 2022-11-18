https://sputnik-georgia.ru/20221118/kobakhidze-saakashvili-sam-nanes-sebe-povrezhdeniya-i-eto-ne-povod-dlya-osvobozhdeniya-272292790.html
Кобахидзе: Саакашвили сам нанес себе повреждения и это не повод для освобождения
Кобахидзе: Саакашвили сам нанес себе повреждения и это не повод для освобождения
Только суд может принять решение, это его прерогатива, но политического решения не будет, заявил лидер правящей партии 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T20:48+0400
2022-11-18T20:48+0400
2022-11-18T20:48+0400
грузия
политика
новости
михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Экс-президент Михаил Саакашвили сам себе нанес повреждения, чтобы выйти на свободу, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Сторонники Саакашвили и его семья требуют освобождения экс-президента по состоянию здоровья, проблемы с которым начались после голодовки, длившейся 50 дней.По его словам, центр "Эмпатия", который проводит интересы Саакашвили, хочет принятия решения, не основанного на медицинских показаниях, а политического."Никакого политического решения не будет. Только суд может принять решение. Это его прерогатива, но политического решения не будет", – сказал Кобахидзе.Как заявила директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, те тяжелые диагнозы, которые развились у Саакашвили в заключении, несовместимы с отбыванием наказания. Позже мать экс-президента уточнила, что один из диагнозов – деменция.Саакашвили провели дополнительное обследование в другой клинике >>Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы (за него Саакашвили грозит от трех до пяти лет), Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Глава Минюста: спекуляции на тему здоровья Саакашвили неэтичны >>Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, тбилисский городской суд
грузия, политика, новости, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, тбилисский городской суд
Кобахидзе: Саакашвили сам нанес себе повреждения и это не повод для освобождения
Только суд может принять решение, это его прерогатива, но политического решения не будет, заявил лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Экс-президент Михаил Саакашвили сам себе нанес повреждения, чтобы выйти на свободу, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Сторонники Саакашвили и его семья требуют освобождения экс-президента по состоянию здоровья, проблемы с которым начались после голодовки, длившейся 50 дней.
"Он нанес сам себе повреждения с надеждой на освобождение. Это принятая практика в криминальном мире, и один из преступников, который отбывает наказание в тюрьме, сделал это. Но подобные случаи не станут и не могут быть основанием для освобождения заключенного", – сказал Кобахидзе
По его словам, центр "Эмпатия", который проводит интересы Саакашвили, хочет принятия решения, не основанного на медицинских показаниях, а политического.
"Никакого политического решения не будет. Только суд может принять решение. Это его прерогатива, но политического решения не будет", – сказал Кобахидзе.
Как заявила директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, те тяжелые диагнозы, которые развились у Саакашвили в заключении, несовместимы с отбыванием наказания. Позже мать экс-президента уточнила, что один из диагнозов – деменция.
Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы (за него Саакашвили грозит от трех до пяти лет), Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.