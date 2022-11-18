https://sputnik-georgia.ru/20221118/premer-gruzii-priglasil-svoego-azerbaydzhanskogo-kollegu-v-tbilisi-272289208.html

Премьер Грузии пригласил своего азербайджанского коллегу в Тбилиси

Премьер Грузии пригласил своего азербайджанского коллегу в Тбилиси

Гарибашвили и Асадов обсудили перспективы дальнейшего углубления отношений между Грузией и Азербайджаном 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили еще раз пригласил своего азербайджанского коллегу Али Асадова в Тбилиси для участия в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в ходе телефонного разговора, говорится в сообщении правительства Грузии.Заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству запланировано в декабре текущего года. По словам премьеров, данный визит будет полезен с точки зрения обсуждения вопросов повестки дня сотрудничества двух стран.В ходе беседы Гарибашвили и Асадов поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между странами."Многого добились вместе": Гарибашвили поздравил Азербайджан с 30-летием дипотношений >>Коллеги подчеркнули высокий уровень отношений стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном, которые основаны на непоколебимой дружбе, добрососедстве и взаимной поддержке.Стороны говорили о важности визитов на высоком уровне в развитие отношений между двумя странами и особо отметили значение визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию в октябре текущего года.Гарибашвили и Асадов обсудили перспективы дальнейшего углубления отношений между Грузией и Азербайджаном в политической, экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других сферах.Глава Азербайджана написал письмо президенту Грузии >>Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 959,6 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, азербайджан, грузино-азербайджанские отношения