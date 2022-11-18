https://sputnik-georgia.ru/20221118/premer-vlasti-gruzii-v-otlichie-ot-oppozitsii-rabotayut-nad-vypolneniem-rekomendatsiy-es-272280254.html
Премьер: власти Грузии, в отличие от оппозиции, работают над выполнением рекомендаций ЕС
Премьер: власти Грузии, в отличие от оппозиции, работают над выполнением рекомендаций ЕС
Гарибашвили подчеркнул, что правящая партия Грузии готова работать вместе с оппозицией в парламенте 18.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-18T13:54+0400
2022-11-18T13:54+0400
2022-11-18T14:02+0400
политика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
грузинская мечта
единое нацдвижение
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Власти Грузии работают над выполнением условий для предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а часть оппозиционных депутатов занята саботажем и деструкцией, сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в парламенте.Гарибашвили был приглашен в парламент для выступления в формате интерпелляции и дачи ответов на вопросы группы оппозиционных депутатов. Оппозиционеры поинтересовались тем, что делает правящая партия "Грузинская мечта" для выполнения рекомендаций Евросоюза.По его словам, по каждому вопросу из списка рекомендаций в парламенте была создана рабочая группа."Мы все вместе, в том числе и я, заявили, что готовы открыть двери нашим оппонентам, представителям СМИ, НПО – всем тем, кто реально заинтересован в том, чтобы страна получила статус кандидата. В ответ мы подучили то, что вы делали в течении 10 лет – саботаж, деструкцию, провокации, что, безусловно, не служит национальным интересам нашей страны", – заявил Гарибашвили.Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, избирательная реформа, обеспечение полной независимости судебной системы."Грузинская мечта": оппозиция препятствует получению Грузией статуса кандидата в ЕС>>Правящая партия приступила к работе над выполнением условий Евросоюза с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и неправительственных организаций. Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", запустила альтернативной формат работы над законопроектами.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение, евросоюз
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение, евросоюз
Премьер: власти Грузии, в отличие от оппозиции, работают над выполнением рекомендаций ЕС
13:54 18.11.2022 (обновлено: 14:02 18.11.2022)
Гарибашвили подчеркнул, что правящая партия Грузии готова работать вместе с оппозицией в парламенте
ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Власти Грузии работают над выполнением условий для предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а часть оппозиционных депутатов занята саботажем и деструкцией, сказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили в парламенте.
Гарибашвили был приглашен в парламент для выступления в формате интерпелляции и дачи ответов на вопросы группы оппозиционных депутатов. Оппозиционеры поинтересовались тем, что делает правящая партия "Грузинская мечта" для выполнения рекомендаций Евросоюза.
"Весь процесс переведен в парламент. После того, как Европейский совет принял историческое решение и стране была присвоена европейская перспектива, парламентское большинство, лидеры и члены нашей команды выступили с инициативой, представили конкретный план о том, как и в какие сроки мы выполняем 12 рекомендаций", – сказал Гарибашвили с трибуны парламента.
По его словам, по каждому вопросу из списка рекомендаций в парламенте была создана рабочая группа.
"Мы все вместе, в том числе и я, заявили, что готовы открыть двери нашим оппонентам, представителям СМИ, НПО – всем тем, кто реально заинтересован в том, чтобы страна получила статус кандидата. В ответ мы подучили то, что вы делали в течении 10 лет – саботаж, деструкцию, провокации, что, безусловно, не служит национальным интересам нашей страны", – заявил Гарибашвили.
Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, избирательная реформа, обеспечение полной независимости судебной системы.
Правящая партия приступила к работе над выполнением условий Евросоюза с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и неправительственных организаций. Остальная часть оппозиции, в том числе крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", запустила альтернативной формат работы над законопроектами.
Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций".