https://sputnik-georgia.ru/20221116/gruzinskaya-mechta-oppozitsiya-prepyatstvuet-polucheniyu-gruziey-statusa-kandidata-v-es-272230475.html

"Грузинская мечта": оппозиция препятствует получению Грузией статуса кандидата в ЕС

"Грузинская мечта": оппозиция препятствует получению Грузией статуса кандидата в ЕС

Некоторые оппозиционные лидеры раскритиковали еврокомиссара Оливера Вархеи за положительную оценку работы властей над рекомендациями ЕС 16.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-16T14:21+0400

2022-11-16T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Реакция оппозиции на посылы, с которыми еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи приехал в Тбилиси, указывает на их стремление помешать предоставлению Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Накануне один из лидеров партии "Лело" Саломе Самадашвили заявила, что еврокомиссар Вархеи является представителем Венгрии, президент которой – единственный союзник России. Она также предположила, что есть "некоторые связи" с основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили. А лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе сказал, что Вархеи способствует тому, чтобы "Грузинская мечта" еще ненадолго сохранила имидж прозападной силы. Он подчеркнул, что оппозиционеры действовали так же, когда Грузия ждала отмены визового режима с Евросоюзом. По словам Мдинарадзе, накануне оппозиционеры фактически в открытом эфире показали, какова их тактика препятствия продвижению Грузии на пути в ЕС. "Первое – преподнести свою страну в максимально негативном свете, второе – нападки на всех европейцев, которые скажут что-то позитивное о Грузии. И третье – сразу после озвучивания позитивных посылов в отношении Грузии, активизация своих зарубежных сообщников для возвращения негативной повестки дня", – заявил Мдинарадзе. Вархеи назвал главное условие для получения Грузией статуса кандидата в ЕС>>Этими же методами, по словам председателя парламентской фракции "Грузинская мечта", оппозиционеры и их союзники – неправительственные организации действовали весной 2022 года, когда решался вопрос присвоения Грузии статуса кандидата. Мдинарадзе подчеркнул, что все это объясняет, почему оппозиционеры отказались работать в созданных "Грузинской мечтой" рабочих группах по выполнению поставленных Евросоюзом условий, в том числе почему не поддерживали законопроекты и почему пытаются сорвать процесс выбора нового омбудсмена. "Властям приходится работать над 12 рекомендациями практически на фоне саботажа", – сказал Мдинарадзе."Грузинская мечта": рекомендации Еврокомиссии будут выполнены в 2022 году>>По его словам, "из-за олигархического влияния" на оппозицию и НПО, радикальная часть оппозиции отвечает саботажем на стремление Грузии в ЕС, а части оппозиции не хватает смелости обойти негативный тренд, установленный крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение" и некоторыми НПО. Накануне после встречи еврокомиссар Вархей и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили дал совместную пресс-конференцию. Вархеи заявил о важности совместной работы властей и оппозиции над выполнением условий Евросоюза и отметил, что достижение национального консенсуса является главным условием для предоставления Грузии статуса кандидата. "Есть пространство для спекуляций" – Бочоришвили о решении ЕС по Грузии>>При этом еврокомиссар сказал, что видит, как активно работает правительство Грузии над выполнением рекомендаций: есть позитивные сдвиги в направлении реформы судебной системы, есть сдвиги в направлении борьбы с коррупцией, началась работа над законом о деолигархизации. Касательно борьбы с коррупцией Вархеи заявил, что в этом плане Грузия – передовая страна и опережает некоторые европейские страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, бидзина иванишвили, зураб джапаридзе, венгрия, грузинская мечта