https://sputnik-georgia.ru/20221118/premera-spektaklya-privideniya-po-ibsenu-proydet-v-teatre-kinoakterov-tbilisi-272285463.html

Премьера спектакля "Привидения" по Ибсену пройдет в Театре киноактеров Тбилиси

Премьера спектакля "Привидения" по Ибсену пройдет в Театре киноактеров Тбилиси

Одна из самых мрачных пьес Ибсена "Привидения" посвящена трагедии распада буржуазной семьи 18.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-18T16:41+0400

2022-11-18T16:41+0400

2022-11-18T16:41+0400

тбилисский государственный театр киноактеров имени михаила туманишвили

театр киноактера им. м.туманишвили

театр

культура

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Премьера спектакля "Привидения" по одноименной пьесе норвежского драматурга, основателя европейской "новой драмы" Генрика Ибсена пройдет на сцене тбилисского Государственного театра киноактеров им. М. Туманишвили 18 ноября.Пьеса "Привидения", написанная на датском языке, была впервые поставлена в 1882 году. Одна из самых мрачных пьес Ибсена "Привидения" посвящена трагедии распада буржуазной семьи. Автор затрагивает в этом произведении целый клубок запретных в викторианском обществе тем: коррумпированность церкви, венерические заболевания, инцест, эвтаназию. В связи с этим постановки пьесы в разных странах сопровождались скандалами, а многие книготорговцы возвращали экземпляры "имморальной" пьесы автору.На сцене Театра киноактеров пьесу поставил режиссер Иоанэ (Вано) Хуцишвили. В постановке заняты актеры: Георгий Кипшидзе, Нино Бурдули, Гога Пипинашвили, Гия Роинишвили, Кета Шатиришвили, Мзия Арабули и Маико Хорнаули. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тбилисский государственный театр киноактеров имени михаила туманишвили, театр киноактера им. м.туманишвили, театр, культура, грузия, новости